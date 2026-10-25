Prysmian-Aktie unter 100: Korrektur setzt Aufwärtstrend unter Druck

Am 23. Oktober 2026 schloss Prysmian bei 99,26. Damit liegt die Aktie 36,3 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, aber noch 194,5 Prozent über dem Dreijahrestief. Der jüngste Rückgang unter die Marke von 100 zeigt, dass die Verkäufer weiterhin den kurzfristigen Kursverlauf bestimmen. Die Erholung auf 131,00 Anfang Oktober erwies sich als nicht nachhaltig.

Die Prysmian-Aktie hat über drei Jahre deutlich zugelegt, allerdings mit kräftigen Rückschlägen. Vom Tief bei 33,71 am 27. Oktober 2023 führte der Weg zunächst bis auf 72,90 im Januar 2025. Nach dem Einbruch auf 41,01 im April 2025 setzte eine dynamische Erholung ein. Sie mündete am 11. Mai 2026 im Dreijahreshoch von 155,85 auf Schlusskursbasis. Seither dominiert eine Korrektur.

200-Tage-Linie signalisiert angeschlagenes Trendbild

Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 121,69. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diesen gleitenden Durchschnitt um 18,4 Prozent. Das belastet die längerfristige technische Einordnung und unterstreicht die ausgeprägte Korrektur. Eine Rückkehr über die Durchschnittslinie wäre ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung, würde allein aber noch keine Trendwende bestätigen.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Als nächste Unterstützungszone rückt der Bereich von 97,42 bis 98,00 aus Februar und März 2026 in den Blick. Darunter bieten die damaligen Tiefpunkte bei 93,76 und 92,94 weitere Orientierung. Auf der Oberseite liegen erste Hürden bei 100,85 sowie zwischen 104,85 und 108,90. Darüber bilden 113,80 bis 115,85 eine weitere Widerstandszone. Erst oberhalb der 200-Tage-Linie und der jüngsten Erholungshochs bei 129,75 bis 132,40 würde sich das Chartbild deutlicher aufhellen.

Die Aktie von Prysmian erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 41,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,93 %, über 10 Jahre bei 16,16 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prysmian Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.