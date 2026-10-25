Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Nissui Corporation gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,10 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,94 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,46 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Nissui Corporation investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +43,02 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Nissui Corporation verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,10 % Dividendenrendite bietet Nissui Corporation ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,94 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Nissui Corporation für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,10 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,46. Nissui Corporation weist eine Marktkapitalisierung von 1,94 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,10 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Nissui Corporation ist ein japanischer Fischerei- und Lebensmittelkonzern mit Fokus auf Fang, Aquakultur, Verarbeitung und Tiefkühl-/Convenience-Produkte (u.a. Fisch, Meeresfrüchte, Surimi, Fertiggerichte). Starke Position in Japan, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Maruha Nichiro, Nippon Suisan, Thai Union. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, globale Fangflotte, F&E bei marinen Proteinen und Gesundheitsprodukten.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Nissui Corporation konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +15,94 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Nissui Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.10.2026

Die Nissui Corporation Aktie konnte bisher um +2,42 % auf 6,3500€ zulegen. Das sind +0,1500 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,10 %, eine Investition von etwa 96.775€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 34,00 +6,25 % +3,10 % 2026 32,00 +14,29 % +2,60 % 2025 28,00 +16,67 % +2,99 % 2024 24,00 +33,33 % +2,74 % 2023 18,00 +28,57 % +3,28 % 2022 14,00 0,00 % +2,30 %

Warum Nissui Corporation für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,10 %

Stetiges Dividendenwachstum: +15,94 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 11,46

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 32.259 € 3.000 € 96.775 € 6.000 € 193.549 € 12.000 € 387.097 €

Nissui Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,79 % 1 Monat -2,31 % 3 Monate -5,22 % 1 Jahr +2,42 %

Informationen zur Nissui Corporation Aktie

Es gibt 305 Mio. Nissui Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,94 Mrd. € wert.

Nissui Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nissui Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nissui Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.