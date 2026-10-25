Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 43/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: FUCHS PETROLUB
Insiderkäufe vom 19.10.26 bis 25.10.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|3
|179,35 Tsd.€
|10,48 Tsd. Stk.
|5
|178,16 Tsd.€
|2,74 Tsd. Stk.
|3
|149,48 Tsd.€
|15,00 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 19.10.26 bis 25.10.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|264,55 Tsd.€
|5,85 Tsd. Stk.
FUCHS Pref
Wochenperformance: -1,36 %
Wochenperformance: -1,36 %
Platz 1
EnviTec Biogas
Wochenperformance: +1,76 %
Wochenperformance: +1,76 %
Platz 2
Uzin Utz
Wochenperformance: +6,35 %
Wochenperformance: +6,35 %
Platz 3
Deutz
Wochenperformance: -8,89 %
Wochenperformance: -8,89 %
Platz 4
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