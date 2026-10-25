Evotec explodiert: Diese Entwicklung elektrisiert die Anleger

Die optimistische Lesart der Community: Sollte sich die von einzelnen Teilnehmern erwartete Verbesserung im dritten Quartal bestätigen und fortsetzen, könnte beim Jahresausblick noch Spielraum nach oben entstehen. Entscheidend seien dabei die Entwicklung von Just Biologics und eine Stabilisierung des Dienstleistungsgeschäfts. Damit knüpfen die zuversichtlichen Stimmen ihre Hoffnung an konkrete operative Voraussetzungen, nicht allein an steigende Kurse.

Mit einem Wochenplus von 10,9 Prozent hat die Evotec-Aktie die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum belebt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob hinter der Kurserholung auch eine operative Stabilisierung steckt – und ob diese sogar eine höhere Jahresprognose ermöglichen könnte. Daneben sorgte der Umgang mit Beteiligungen, insbesondere an Carrick Therapeutics, für kontroverse Beiträge. Die Aktie bewegte sich im Wochenverlauf zwischen 2,502 und 2,89 Euro.

Genau hier setzt der wichtigste Einwand an. Andere Teilnehmer rechnen mit einem schwächeren vierten Quartal und halten eine Prognoseanhebung deshalb für wenig wahrscheinlich. Ein gutes drittes Quartal wäre nach dieser Argumentation noch kein Beleg für eine nachhaltige Trendwende. Auch die Herkunft möglicher Mehreinnahmen bleibt aus Sicht der Diskutierenden offen. Die im Forum genannten Umsatz- und Ergebnisschätzungen sind private Erwartungen; eine belastbare Einordnung erhofft sich die Community von den offiziellen Quartalszahlen.

Carrick: Liquidität oder verschenktes Potenzial?

Der zweite größere Streitpunkt betrifft einen im Forum unter Verweis auf Geschäftsberichtsangaben diskutierten Verkauf der Carrick-Beteiligung. Kritische Stimmen vermuten, Evotec habe unter finanziellem Druck langfristiges Wertpotenzial aufgegeben. Sie verweisen auf Entwicklungsprojekte, deren mögliche spätere Erfolge ihrer Ansicht nach für einen Verbleib im Portfolio gesprochen hätten. Eine behauptete starke Wertsteigerung von Carrick ist dabei nicht unabhängig bestätigt.

Die Gegenposition betont den Kapitalbedarf und die Unsicherheit der Arzneimittelentwicklung. Weitere Finanzierungsrunden könnten Mittel binden, während klinische Rückschläge den erwarteten Wert zunichtemachen könnten. Liquidität und mögliche Meilensteinzahlungen erscheinen diesen Teilnehmern deshalb attraktiver als zusätzliche direkte Investitionen. Welche wirtschaftlichen Ansprüche Evotec nach einem Verkauf tatsächlich verbleiben, lässt sich aus den Beiträgen nicht gesichert ableiten.

Neue Woche: Bewährungsprobe bei 2,89 Euro

Für die kommende Woche bildet das Wochenhoch bei 2,89 Euro den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 2,502 Euro die Unterstützung. Das zuletzt nur 0,6-Fache des Wochenschnitts erreichende relative Handelsvolumen mahnt zur Zurückhaltung bei der Bewertung der Kursdynamik. Inhaltlich bleiben mögliche neue Angaben zum Quartalsverlauf und zum Schlussquartal entscheidend. Ein bestätigter Veröffentlichungstermin für die nächste Woche liegt nicht vor.

Evotec Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +10,9 % Wochenhoch / Wochentief 2,89€ / 2,502€ KGV (Vorjahr) -9,40 Marktkapitalisierung 498,80 Mio.EUR

Stand: 25.10.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 2,89€ und das Wochentief bei 2,502€ die zunächst wichtigsten Marken.