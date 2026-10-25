DAX – muss sich jetzt endlich mal entscheiden, Tendenz aufwärts

Die Marktteilnehmer warten immer noch ab. Dies hängt mit den Ideen aus Übersee zusammen, wie man die Zwischenwahlen für sich entscheiden kann. Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, eine klassische Technische Analyse vorzunehmen. Zuletzt wurde der Ausbruchsversuch mit zwei Aufwärtsbewegungen nicht erfolgreich abgeschlossen. Ein erneuter Einbruch unter die Unterstützungslinie konnte am Freitag gerade noch verhindert werden. Die Intraday-Stimmungswende hat ein weiteres Abrutschen gestoppt. Der Wochenauftakt sollte aber von Kursgewinnen geprägt sein. Andernfalls muss damit gerechnet werden, dass die untere Unterstützung bei ca. 24.500 Punkten angelaufen wird. Die geringen Umsätze am Freitag sprechen gegen ein weiteres Abrutschen. Die Indikatoren helfen derzeit nicht weiter. Anders sieht es bei der Saisonalität aus, die weiterhin für einen positiven Herbst spricht.

Dow Jones – Geringer Umsatz spricht gegen einen neuen Trend

Die lange rote Kerze vom Freitag sieht auf den ersten Blick beängstigend aus. Allerdings war diese nicht von hohen Umsätzen begleitet. Vielmehr wurde am Freitag so wenig umgesetzt wie seit Wochen nicht mehr. Dies zeigt, dass die Marktbreite nicht zu Verkäufen bereit war. Die bevorstehenden Verkaufssignale bei den Indikatoren könnten nun für einen Test der Unterstützungszone sorgen. Viel mehr ist kurzfristig nach unten nicht zu erwarten. Dies ist natürlich alles unter dem Vorbehalt der geopolitischen Lage zu sehen.

Gold – Verliert gerade den Boden unter den Füssen

Was nach einer Bodenbildung ausgesehen hatte, wurde nun jäh nach unten aufgelöst. Somit steuert das Edelmetall mit großen Schritten auf die nächste Unterstützungszone zu. Entsprechend sind die Indikatoren in den überverkauften Bereich gefallen. Ob bevorstehende Kaufsignale bereits ausreichen, um einen Halt in der Unterstützungszone zu finden, ist fraglich. Die alten Höchstpreise sollten kurzfristig kaum mehr erreicht werden können. Für Anleger spielt dies eine eher untergeordnete Rolle, Spekulanten sollten auf der Hut sein.

Öl – Jetzt sind die neuen Topnotierungen erreicht

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Die Benzinpreise haben es längst vorweggenommen. Der Ölpreis hat sich auf ein neues Topniveau gesteigert. Zumindest auf Schlusskursbasis wurden die Tops vom Frühsommer dieses Jahres überwunden. Im überkauften Bereich befindliche Indikatoren können bei einem solch dynamischen Trend vernachlässigt werden. Je nach geopolitischer Entwicklung, kann der Preis nun weiter deutlich zulegen.

Bitcoin/USD – Aus Pull-Back wird Findungsphase

Zunächst sah es nur so aus, als würde der Bitcoin nach dem Ausbruch nach oben lediglich ein Pull-Back an die Ausbruchslinie vollziehen. Inzwischen zeigt sich, dass den Marktteilnehmern die Kraft fehlt, einen neuen Anlauf an die Rekordstände zu nehmen. Vielmehr sucht die Kryptowährung nun einen Boden, um von dort aus in den nächsten Wochen starten zu können. Ein erneutes Abrutschen ist gleichwohl weiterhin möglich, was zu einem neuen Test des Bereichs um 75.000 USD führen würde.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.