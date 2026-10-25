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    DAX – muss sich jetzt endlich mal entscheiden, Tendenz aufwärts

    Geyers Marktkommentar

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    Die Midterms rücken immer näher und das wird Auswirkungen auch auf den deutschen Markt haben. Somit beginnt nicht nur von der saisonalen Seite her (das sieht sehr gut aus) die heiße Phase an den Märkten.

    DAX – muss sich jetzt endlich mal entscheiden, Tendenz aufwärts

    Die Marktteilnehmer warten immer noch ab. Dies hängt mit den Ideen aus Übersee zusammen, wie man die Zwischenwahlen für sich entscheiden kann. Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, eine klassische Technische Analyse vorzunehmen. Zuletzt wurde der Ausbruchsversuch mit zwei Aufwärtsbewegungen nicht erfolgreich abgeschlossen. Ein erneuter Einbruch unter die Unterstützungslinie konnte am Freitag gerade noch verhindert werden. Die Intraday-Stimmungswende hat ein weiteres Abrutschen gestoppt. Der Wochenauftakt sollte aber von Kursgewinnen geprägt sein. Andernfalls muss damit gerechnet werden, dass die untere Unterstützung bei ca. 24.500 Punkten angelaufen wird. Die geringen Umsätze am Freitag sprechen gegen ein weiteres Abrutschen. Die Indikatoren helfen derzeit nicht weiter. Anders sieht es bei der Saisonalität aus, die weiterhin für einen positiven Herbst spricht.

    Dow Jones – Geringer Umsatz spricht gegen einen neuen Trend

    Die lange rote Kerze vom Freitag sieht auf den ersten Blick beängstigend aus. Allerdings war diese nicht von hohen Umsätzen begleitet. Vielmehr wurde am Freitag so wenig umgesetzt wie seit Wochen nicht mehr. Dies zeigt, dass die Marktbreite nicht zu Verkäufen bereit war. Die bevorstehenden Verkaufssignale bei den Indikatoren könnten nun für einen Test der Unterstützungszone sorgen. Viel mehr ist kurzfristig nach unten nicht zu erwarten. Dies ist natürlich alles unter dem Vorbehalt der geopolitischen Lage zu sehen.

    Gold – Verliert gerade den Boden unter den Füssen

    Was nach einer Bodenbildung ausgesehen hatte, wurde nun jäh nach unten aufgelöst. Somit steuert das Edelmetall mit großen Schritten auf die nächste Unterstützungszone zu. Entsprechend sind die Indikatoren in den überverkauften Bereich gefallen. Ob bevorstehende Kaufsignale bereits ausreichen, um einen Halt in der Unterstützungszone zu finden, ist fraglich. Die alten Höchstpreise sollten kurzfristig kaum mehr erreicht werden können. Für Anleger spielt dies eine eher untergeordnete Rolle, Spekulanten sollten auf der Hut sein.

    Öl – Jetzt sind die neuen Topnotierungen erreicht

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Die Benzinpreise haben es längst vorweggenommen. Der Ölpreis hat sich auf ein neues Topniveau gesteigert. Zumindest auf Schlusskursbasis wurden die Tops vom Frühsommer dieses Jahres überwunden. Im überkauften Bereich befindliche Indikatoren können bei einem solch dynamischen Trend vernachlässigt werden. Je nach geopolitischer Entwicklung, kann der Preis nun weiter deutlich zulegen.

    Bitcoin/USD – Aus Pull-Back wird Findungsphase

    Zunächst sah es nur so aus, als würde der Bitcoin nach dem Ausbruch nach oben lediglich ein Pull-Back an die Ausbruchslinie vollziehen. Inzwischen zeigt sich, dass den Marktteilnehmern die Kraft fehlt, einen neuen Anlauf an die Rekordstände zu nehmen. Vielmehr sucht die Kryptowährung nun einen Boden, um von dort aus in den nächsten Wochen starten zu können. Ein erneutes Abrutschen ist gleichwohl weiterhin möglich, was zu einem neuen Test des Bereichs um 75.000 USD führen würde.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

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    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

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    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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