Die SpaceX-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel

Das stärkste Argument der optimistischen Beiträge waren die jüngsten Geschäftszahlen. Mehrere Teilnehmer werteten sie als Hinweis darauf, dass SpaceX schneller als erwartet in seine ambitionierte Bewertung hineinwachsen könnte. Das passt zur geprüften Unternehmensmeldung: SpaceX legte starke Quartalszahlen vor; Experten sehen das Unternehmen auf einem entsprechenden Kurs. Konkrete Wachstumsraten aus verlinkten Forumsbeiträgen sind damit allerdings nicht bestätigt.

Starke Quartalszahlen, eine hohe Bewertung und Streit um Starlink: Diese Mischung sorgte in der vergangenen Woche für intensive Diskussionen über SpaceX im wallstreetONLINE-Forum. Die Aktie verlor auf Wochensicht 3,0 Prozent. Im Zentrum stand die Frage, ob das Wachstum den Börsenwert rechtfertigt oder ob Anleger bereits zu viel Zukunft bezahlen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein weiterer Diskussionsstrang richtete den Blick auf erwartete Gewinne in den Jahren 2027 und 2028. Befürworter hielten die daraus abgeleiteten Bewertungsrelationen im Vergleich mit anderen Wachstumsunternehmen für vertretbar. Das bleibt eine Einschätzung auf Basis künftiger Ergebnisse. Belastbare Gewinnschätzungen, mit denen sich diese Vergleiche überprüfen ließen, liegen in den bereitgestellten Informationen nicht vor.

Die Gegenposition setzte genau dort an: Auch gute Zahlen lösen das Bewertungsproblem nicht automatisch. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,07 Billionen Euro steckt bereits erhebliche Zukunftserwartung im Unternehmen. Kritische Stimmen bezweifelten, dass selbst hohes Wachstum den heutigen Preis rasch rechtfertigen kann. Entscheidend ist damit weniger die Begeisterung für einzelne Projekte als die Frage, wie dauerhaft sich das Wachstum fortsetzen lässt.

Kontrovers diskutiert wurden außerdem mögliche zusätzliche Aktien nach dem Ende von Haltefristen. Ein Teil der Community sah darin ein potenzielles Verkaufsangebot, andere erwarteten vor allem mehr Handel und Liquidität. Weder der im Forum genannte Freigabetermin noch die behauptete Aktienzahl sind durch die geprüften Angaben bestätigt. Auch höhere Finanzierungskosten wurden angesprochen, bleiben auf dieser Grundlage aber unbestätigt.

Bei Starlink verlief die Trennlinie zwischen Geschäftsentwicklung und politischem Risiko. Kritiker befürchteten, Musks politische Positionierung und Eingriffe in den Dienst könnten das Vertrauen internationaler Kunden belasten. Andere gewichteten die Quartalszahlen stärker. Gesichert ist: Musk warf der Ukraine eine offensive Nutzung von Starlink entgegen den Nutzungsbedingungen vor. Kiew meldete nach Beschwerden wieder stabilere Verbindungen. Dauerhafte wirtschaftliche Folgen lassen sich daraus nicht ableiten.

Nächste Woche zählen Kursgrenzen und neue Belege

Für die kommende Woche stehen mögliche neue Angaben zu Haltefristen sowie zur Verlässlichkeit von Starlink im Blick. Bestätigte neue Veröffentlichungstermine liegen nicht vor. Charttechnisch bilden 147,98 Euro am Wochenhoch den Widerstand und 127,54 Euro am Wochentief die Unterstützung. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 0,7-Fachen des Wochenschnitts. Ob ein Ausbruch aus dieser Spanne von mehr Umsatz begleitet wird, dürfte deshalb besonders aufmerksam verfolgt werden.

SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -3,0 % Wochenhoch / Wochentief 147,98€ / 127,54€ Marktkapitalisierung 1,07 Bil.EUR

Stand: 25.10.2026, 12:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 147,98€ und das Wochentief bei 127,54€ die zunächst wichtigsten Marken.