Diese Aktie zahlt satte +3,32 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Taisei Kensetsu gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,32 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +30,76 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,86 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Taisei Kensetsu investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +135,51 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Taisei Kensetsu verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,32 % Dividendenrendite bietet Taisei Kensetsu ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +30,76 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Taisei Kensetsu für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,32 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,86. Taisei Kensetsu weist eine Marktkapitalisierung von 10,44 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,32 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Taisei Kensetsu ist ein japanischer Baukonzern mit Fokus auf Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur- und Ingenieurbauprojekte sowie Projektentwicklung. Hauptleistungen: Planung, Bauausführung, Wartung. Starke Position im japanischen Infrastruktur- und Gewerbebau. Wichtige Wettbewerber: Kajima, Obayashi, Shimizu. USP: technische Kompetenz bei Großprojekten, Erdbeben- und Spezialtiefbau, integrierte Projektabwicklung.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Taisei Kensetsu konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +30,76 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Taisei Kensetsu Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Taisei Kensetsu Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,14 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,32 %, eine Investition von etwa 30.121€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 380,00 +22,58 % +3,32 % 2026 310,00 +47,62 % +2,31 % 2025 210,00 +61,54 % +3,07 % 2024 130,00 0,00 % +2,36 %

Warum Taisei Kensetsu für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,32 %

Stetiges Dividendenwachstum: +30,76 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 10,86

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 30.121 € 3.000 € 90.362 € 6.000 € 180.723 € 12.000 € 361.446 €

Taisei Kensetsu Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,14 % 1 Monat -7,24 % 3 Monate -11,20 % 1 Jahr -13,25 %

Informationen zur Taisei Kensetsu Aktie

Es gibt 163 Mio. Taisei Kensetsu Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,44 Mrd. € wert.

Taisei Kensetsu Aktie jetzt kaufen?

Ob die Taisei Kensetsu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taisei Kensetsu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.