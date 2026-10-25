Aroundtown sucht die Richtung: Anleger streiten über LEG-Beteiligung zwischen Renditechance und Zinsrisiko

Mehrere Beiträge bewerten den beschriebenen Beteiligungskauf positiv. Ihr Kernargument: Die erwarteten LEG-Dividenden könnten über den Finanzierungskosten liegen und damit einen wirtschaftlichen Mehrwert schaffen. Hinzu kommt die von Befürwortern angeführte Qualität des LEG-Wohnungsportfolios. Einige erwarten darüber hinaus steigende Vermögenswerte bei GCP und mittelbar Vorteile für Aroundtown. Die genannten Beteiligungsquoten, Kaufpreise und Renditen sind allerdings Angaben aus dem Forum und durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt.

Die Aroundtown-Aktie hat die Woche mit einem Plus von 2,0 Prozent beendet. Für Gesprächsstoff auf wallstreetONLINE sorgte vor allem ein in der Community diskutierter Einstieg von Grand City Properties (GCP) bei LEG. Die einen sehen darin eine attraktive Verwendung finanzieller Mittel, die anderen fragen nach Finanzierung und Risiken. Mit 42 relevanten Beiträgen von 16 Nutzern an sechs Tagen wurde die Debatte breit geführt. Dahinter steht die Frage, ob Beteiligungschancen die Belastung durch hohe Zinsen aufwiegen können.

Auch bei der Finanzierung gehen die Einschätzungen auseinander. Während ein Teil der Community auf vermeintlich hohe Liquiditätsreserven verweist und den Schritt als Zeichen finanzieller Stärke deutet, betonen andere eine kreditfinanzierte Umsetzung. Entscheidend wäre deshalb nicht allein eine attraktive Dividendenrendite, sondern der tatsächliche Abstand zu den Finanzierungskosten. Zudem weisen einzelne Beiträge darauf hin, dass mögliche Erträge über GCP nur mittelbar bei Aroundtown ankämen.

Die skeptische Seite stellt außerdem die Frage, warum sich die erwarteten Vorteile nicht deutlicher im Aktienkurs zeigen. Das ist kein Beleg gegen den wirtschaftlichen Nutzen einer Beteiligung, aber ein Gegenargument zur These einer sofortigen Neubewertung. Die bestätigte Kaufempfehlung von First Berlin vom 23. Oktober liefert einen positiven Analystenimpuls, bestätigt jedoch nicht die Detailrechnungen der Community.

Zinsen und Buchwerte bleiben die Gegenprobe

Über die Beteiligungsdebatte hinaus dominieren die Zinsaussichten. Optimisten erwarten, dass sinkende Energiepreise den Inflationsdruck mindern und Zinssenkungen erleichtern könnten. Kritiker halten dagegen: Bleiben Energie und Finanzierung teuer, könnte die Erholung von Immobilienaktien ausbleiben. Die im Forum entworfenen geopolitischen Entspannungsszenarien sind dabei Spekulation, keine gesicherte Grundlage.

Konkreter ist die Diskussion über Immobilienbewertungen. Einzelne Beiträge vergleichen die angesetzten Mietrenditen von Berliner und Londoner GCP-Beständen und leiten daraus möglichen Abwertungsbedarf in Berlin ab. Die zugrunde gelegten Zahlen sind nicht geprüft. Nachvollziehbar ist jedoch der angesprochene Zusammenhang: Höhere Renditeanforderungen können Immobilienwerte belasten und damit auch die erhofften Bewertungsreserven relativieren.

In der kommenden Woche stehen deshalb die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen und belastbare Angaben zu Umfang und Finanzierung der diskutierten LEG-Beteiligung im Fokus. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 1,487 Euro den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 1,317 Euro die Unterstützung. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt nur beim 0,5-Fachen des Wochenschnitts. Ein Anstieg über das Wochenhoch wäre daher auch daran zu messen, ob wieder mehr Umsatz die Bewegung begleitet.

Aroundtown Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +2,0 % Wochenhoch / Wochentief 1,487000€ / 1,317000€ KGV (Vorjahr) 3,31 Marktkapitalisierung 2,24 Mrd.EUR

Stand: 25.10.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,487000€ und das Wochentief bei 1,317000€ die zunächst wichtigsten Marken.