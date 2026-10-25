🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEutelsat Communications AktievorwärtsNachrichten zu Eutelsat Communications

    Die Eutelsat Communications-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish

    Die Bullen übernehmen

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach einem Wochenplus von 7,7 Prozent steigt die Zuversicht rund um Eutelsat Communications. Doch während die Bullen auf Mehr Nachfrage nach unabhängiger Satellitenkommunikation setzen, warnen Skeptiker vor Kostennachteile und verzögerte Ergebnisbeiträge.

    Die Bullen übernehmen - Die Eutelsat Communications-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Mit einem Wochenplus von 7,7 Prozent hat die Eutelsat-Communications-Aktie die Debatte im wallstreetONLINE-Forum belebt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der Wunsch nach unabhängiger Satellitenkommunikation dem Unternehmen zusätzliche Geschäfte verschafft. Vor allem im Forum verbreitete Berichte über Einschränkungen von Starlink beziehungsweise Starshield in der Ukraine nährten diese Hoffnung. Die Diskussion drehte sich damit weniger um den Kursanstieg selbst als um dessen mögliche wirtschaftliche Grundlage.

    Politische Alternative – aber auch profitables Geschäft?

    Das stärkste Argument der optimistischen Beiträge ist die erwartete Nachfrage nach Kommunikationsnetzen, deren Verfügbarkeit nicht von einem einzelnen außereuropäischen Anbieter abhängt. Mehrere Teilnehmer sehen Eutelsat mit OneWeb als möglichen Nutznießer eines solchen Sicherheitsbedürfnisses. Behörden, Verteidigung und Betreiber kritischer Infrastruktur gelten ihnen als besonders interessante Kunden. Die Schlussfolgerung bleibt allerdings eine Erwartung: Aus politischen Vorbehalten gegenüber Starlink folgen nicht automatisch Aufträge für Eutelsat.

    Greifbarer wird diese These durch einen im Forum geteilten Bericht über eine Zusammenarbeit mit dem dänischen Telekommunikationsanbieter TDC Erhverv. Demnach sollen OneWeb-Verbindungen bestehende Netze für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ergänzen, insbesondere als Absicherung bei Ausfällen. Die Community wertet dies als Beispiel für einen konkreten Einsatz jenseits großer Zukunftsversprechen. Die Angaben sind hier jedoch nicht unabhängig bestätigt; ein belastbarer Umsatzbeitrag lässt sich daraus nicht ableiten.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Die ausführlichsten Gegenargumente betreffen Kosten und technische Umsetzung. Ein Beitrag hebt hervor, dass Eutelsat Satelliten und Raketenstarts extern beschaffen müsse, während SpaceX wesentliche Teile dieser Wertschöpfung selbst abdecke. Daraus leitet die Community mögliche Nachteile bei Kosten, Tempo und Ersatzinvestitionen ab. Ein mehrfach aufgegriffener Fachbeitrag warnt zudem, dass die Verbindung verschiedener Satellitenumlaufbahnen erst dann einen überzeugenden Vorteil biete, wenn Endgeräte und Netzsteuerung tatsächlich zusammenspielen. Zwei getrennte Dienste allein erfüllten diesen Anspruch noch nicht.

    Auch der Zeitpunkt möglicher Ergebnisverbesserungen bleibt umstritten. Einige Teilnehmer rechnen erst im kommenden Jahr mit spürbaren Fortschritten, andere mit längeren Wartezeiten. Hinweise auf weitere Wettbewerber und angebliche ukrainisch-finnische Kommunikationspläne relativieren zugleich die Vorstellung, Eutelsat sei die zwangsläufige Alternative. Diese im Forum diskutierten Vorhaben sind nicht als gesicherte Aufträge oder Entwicklungen einzuordnen.

    Die nächste Bewährungsprobe liegt bei 1,915 Euro

    In der kommenden Woche rückt das Wochenhoch bei 1,915 Euro als Widerstand in den Blick; bei Rückschlägen bildet das Wochentief von 1,660 Euro die nächste Orientierungsmarke. Wichtig wird, ob neue Geschäftsnachrichten die Nachfragehoffnungen konkretisieren. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag lediglich beim 0,3-Fachen des Wochenschnitts. Ein erneuter Anlauf auf das Hoch wäre deshalb auch daran zu messen, ob die Handelsaktivität wieder zunimmt.

    Eutelsat Communications Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +7,7 %
    Wochenhoch / Wochentief 1,915000€ / 1,660000€
    KGV (Vorjahr) -1,96
    Marktkapitalisierung 2,09 Mrd.EUR

    Stand: 25.10.2026, 14:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,915000€ und das Wochentief bei 1,660000€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Eutelsat Communications

    -2,15 %
    +7,73 %
    +1,66 %
    -16,16 %
    -47,33 %
    -60,50 %
    -85,81 %
    -89,98 %
    -84,92 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
    Eutelsat Communications direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Eutelsat Communications Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Die Bullen übernehmen Die Eutelsat Communications-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish Nach einem Wochenplus von 7,7 Prozent steigt die Zuversicht rund um Eutelsat Communications. Doch während die Bullen auf Mehr Nachfrage nach unabhängiger Satellitenkommunikation setzen, warnen Skeptiker vor Kostennachteile und verzögerte Ergebnisbeiträge.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     