Die Eutelsat Communications-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish

Das stärkste Argument der optimistischen Beiträge ist die erwartete Nachfrage nach Kommunikationsnetzen, deren Verfügbarkeit nicht von einem einzelnen außereuropäischen Anbieter abhängt. Mehrere Teilnehmer sehen Eutelsat mit OneWeb als möglichen Nutznießer eines solchen Sicherheitsbedürfnisses. Behörden, Verteidigung und Betreiber kritischer Infrastruktur gelten ihnen als besonders interessante Kunden. Die Schlussfolgerung bleibt allerdings eine Erwartung: Aus politischen Vorbehalten gegenüber Starlink folgen nicht automatisch Aufträge für Eutelsat.

Mit einem Wochenplus von 7,7 Prozent hat die Eutelsat-Communications-Aktie die Debatte im wallstreetONLINE-Forum belebt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der Wunsch nach unabhängiger Satellitenkommunikation dem Unternehmen zusätzliche Geschäfte verschafft. Vor allem im Forum verbreitete Berichte über Einschränkungen von Starlink beziehungsweise Starshield in der Ukraine nährten diese Hoffnung. Die Diskussion drehte sich damit weniger um den Kursanstieg selbst als um dessen mögliche wirtschaftliche Grundlage.

Greifbarer wird diese These durch einen im Forum geteilten Bericht über eine Zusammenarbeit mit dem dänischen Telekommunikationsanbieter TDC Erhverv. Demnach sollen OneWeb-Verbindungen bestehende Netze für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ergänzen, insbesondere als Absicherung bei Ausfällen. Die Community wertet dies als Beispiel für einen konkreten Einsatz jenseits großer Zukunftsversprechen. Die Angaben sind hier jedoch nicht unabhängig bestätigt; ein belastbarer Umsatzbeitrag lässt sich daraus nicht ableiten.

Die ausführlichsten Gegenargumente betreffen Kosten und technische Umsetzung. Ein Beitrag hebt hervor, dass Eutelsat Satelliten und Raketenstarts extern beschaffen müsse, während SpaceX wesentliche Teile dieser Wertschöpfung selbst abdecke. Daraus leitet die Community mögliche Nachteile bei Kosten, Tempo und Ersatzinvestitionen ab. Ein mehrfach aufgegriffener Fachbeitrag warnt zudem, dass die Verbindung verschiedener Satellitenumlaufbahnen erst dann einen überzeugenden Vorteil biete, wenn Endgeräte und Netzsteuerung tatsächlich zusammenspielen. Zwei getrennte Dienste allein erfüllten diesen Anspruch noch nicht.

Auch der Zeitpunkt möglicher Ergebnisverbesserungen bleibt umstritten. Einige Teilnehmer rechnen erst im kommenden Jahr mit spürbaren Fortschritten, andere mit längeren Wartezeiten. Hinweise auf weitere Wettbewerber und angebliche ukrainisch-finnische Kommunikationspläne relativieren zugleich die Vorstellung, Eutelsat sei die zwangsläufige Alternative. Diese im Forum diskutierten Vorhaben sind nicht als gesicherte Aufträge oder Entwicklungen einzuordnen.

Die nächste Bewährungsprobe liegt bei 1,915 Euro

In der kommenden Woche rückt das Wochenhoch bei 1,915 Euro als Widerstand in den Blick; bei Rückschlägen bildet das Wochentief von 1,660 Euro die nächste Orientierungsmarke. Wichtig wird, ob neue Geschäftsnachrichten die Nachfragehoffnungen konkretisieren. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag lediglich beim 0,3-Fachen des Wochenschnitts. Ein erneuter Anlauf auf das Hoch wäre deshalb auch daran zu messen, ob die Handelsaktivität wieder zunimmt.

Eutelsat Communications Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +7,7 % Wochenhoch / Wochentief 1,915000€ / 1,660000€ KGV (Vorjahr) -1,96 Marktkapitalisierung 2,09 Mrd.EUR

Stand: 25.10.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,915000€ und das Wochentief bei 1,660000€ die zunächst wichtigsten Marken.