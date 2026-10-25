Top-Artikel der Kalenderwoche 43/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
VW unter Druck: Warum Skoda plötzlich rebelliert
Bei Volkswagen wächst der Widerstand gegen den Sparkurs. Die profitable Tochter Skoda lehnt den Gehaltsstopp bis 2030 ab. Dem VW-Konzern drohen neue Konflikte.
Cloud-Wachstum sprengt alle Erwartungen: So stark sind die SAP-Zahlen
SAP wächst im Cloud-Geschäft stärker als von Analysten erwartet und hebt die Jahresprognose an. Die Aktie hat sich seit dem Sommertief deutlich erholt.
Rheinmetall bei Lithium-Aktie eingestiegen? Das steckt dahinter
Rheinmetall soll bei Rock Tech Lithium eingestiegen sein und das geplante Lithiumwerk in Guben unterstützen. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus.
Bis zu 25 Prozent weniger Kosten! Was steckt hinter E.ONs Geheimplan?
E.ON plant mit "Polaris" einen umfassenden Umbau. Bis zu 25 Prozent Kostenersparnis stehen im Raum. Vor allem das Management soll verschlankt werden.
Musk bringt Tesla-Fusion ins Spiel: SpaceX nach den Zahlen fast 10% im Plus
SpaceX hat im dritten Quartal den Umsatz mehr als verdoppelt und den Gewinn weit übertroffen. Starlink wächst rasant, doch die Erlöse pro Kunde sinken spürbar.
Droht Bitcoin eine böse Überraschung?
Der Zinsentscheid der Fed steht an. Trotz erwarteter Zinspause rechnen einige Analysten wegen der Inflation mit einer Erhöhung, die Bitcoin belasten könnte.
Menschenähnliche Roboter: Nvidia baut seine Macht im KI-Markt aus
Nvidia erweitert seine Robotikplattform und stellt neue Software, Trainingsdaten und einen humanoiden Referenzroboter vor. Die Industrie soll davon profitieren.
Ist SpaceX vor den Quartalszahlen ein Kauf?
Evercore ISI sieht bei SpaceX vor den Quartalszahlen am Dienstag erhebliches Aufwärtspotenzial. Kommt der Durchbruch früher als erwartet?
5.000 US-Dollar für jeden Amerikaner: Was Trumps Wahlgeschenk für Gold heißt
Trump verspricht jedem Amerikaner 5.000 US-Dollar, die Schulden explodieren. AXINO-Partner Jan Willhöft erklärt, warum Gold so oder so profitieren könnte und welche Monate nach der Wahl für Edelmetalle zählen.
Meta liefert ab – doch das ist erst der Anfang
Meta übertrifft die Erwartungen mit starken Quartalszahlen. Analysten setzen auf neue KI-Angebote und sehen weiteres Potenzial.