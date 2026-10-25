🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Top-Artikel der Kalenderwoche 43/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top-Artikel der Kalenderwoche 43/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    VW unter Druck: Warum Skoda plötzlich rebelliert


    Bei Volkswagen wächst der Widerstand gegen den Sparkurs. Die profitable Tochter Skoda lehnt den Gehaltsstopp bis 2030 ab. Dem VW-Konzern drohen neue Konflikte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carl Zeiss Meditec!
    Long
    32,13€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,63€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Cloud-Wachstum sprengt alle Erwartungen: So stark sind die SAP-Zahlen


    SAP wächst im Cloud-Geschäft stärker als von Analysten erwartet und hebt die Jahresprognose an. Die Aktie hat sich seit dem Sommertief deutlich erholt.

    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Rheinmetall bei Lithium-Aktie eingestiegen? Das steckt dahinter


    Rheinmetall soll bei Rock Tech Lithium eingestiegen sein und das geplante Lithiumwerk in Guben unterstützen. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus.

    Bis zu 25 Prozent weniger Kosten! Was steckt hinter E.ONs Geheimplan?


    E.ON plant mit "Polaris" einen umfassenden Umbau. Bis zu 25 Prozent Kostenersparnis stehen im Raum. Vor allem das Management soll verschlankt werden.

    Musk bringt Tesla-Fusion ins Spiel: SpaceX nach den Zahlen fast 10% im Plus


    SpaceX hat im dritten Quartal den Umsatz mehr als verdoppelt und den Gewinn weit übertroffen. Starlink wächst rasant, doch die Erlöse pro Kunde sinken spürbar.

    Droht Bitcoin eine böse Überraschung?


    Der Zinsentscheid der Fed steht an. Trotz erwarteter Zinspause rechnen einige Analysten wegen der Inflation mit einer Erhöhung, die Bitcoin belasten könnte.

    Menschenähnliche Roboter: Nvidia baut seine Macht im KI-Markt aus


    Nvidia erweitert seine Robotikplattform und stellt neue Software, Trainingsdaten und einen humanoiden Referenzroboter vor. Die Industrie soll davon profitieren.

    Ist SpaceX vor den Quartalszahlen ein Kauf?


    Evercore ISI sieht bei SpaceX vor den Quartalszahlen am Dienstag erhebliches Aufwärtspotenzial. Kommt der Durchbruch früher als erwartet?

    5.000 US-Dollar für jeden Amerikaner: Was Trumps Wahlgeschenk für Gold heißt


    Trump verspricht jedem Amerikaner 5.000 US-Dollar, die Schulden explodieren. AXINO-Partner Jan Willhöft erklärt, warum Gold so oder so profitieren könnte und welche Monate nach der Wahl für Edelmetalle zählen.

    Meta liefert ab – doch das ist erst der Anfang


    Meta übertrifft die Erwartungen mit starken Quartalszahlen. Analysten setzen auf neue KI-Angebote und sehen weiteres Potenzial.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top-Artikel der Kalenderwoche 43/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     