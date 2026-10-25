Top-Artikel der Kalenderwoche 43/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Bei Volkswagen wächst der Widerstand gegen den Sparkurs. Die profitable Tochter Skoda lehnt den Gehaltsstopp bis 2030 ab. Dem VW-Konzern drohen neue Konflikte.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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SAP wächst im Cloud-Geschäft stärker als von Analysten erwartet und hebt die Jahresprognose an. Die Aktie hat sich seit dem Sommertief deutlich erholt.

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Rheinmetall soll bei Rock Tech Lithium eingestiegen sein und das geplante Lithiumwerk in Guben unterstützen. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus.

E.ON plant mit "Polaris" einen umfassenden Umbau. Bis zu 25 Prozent Kostenersparnis stehen im Raum. Vor allem das Management soll verschlankt werden.

SpaceX hat im dritten Quartal den Umsatz mehr als verdoppelt und den Gewinn weit übertroffen. Starlink wächst rasant, doch die Erlöse pro Kunde sinken spürbar.

Der Zinsentscheid der Fed steht an. Trotz erwarteter Zinspause rechnen einige Analysten wegen der Inflation mit einer Erhöhung, die Bitcoin belasten könnte.

Nvidia erweitert seine Robotikplattform und stellt neue Software, Trainingsdaten und einen humanoiden Referenzroboter vor. Die Industrie soll davon profitieren.

Evercore ISI sieht bei SpaceX vor den Quartalszahlen am Dienstag erhebliches Aufwärtspotenzial. Kommt der Durchbruch früher als erwartet?

Trump verspricht jedem Amerikaner 5.000 US-Dollar, die Schulden explodieren. AXINO-Partner Jan Willhöft erklärt, warum Gold so oder so profitieren könnte und welche Monate nach der Wahl für Edelmetalle zählen.

Meta übertrifft die Erwartungen mit starken Quartalszahlen. Analysten setzen auf neue KI-Angebote und sehen weiteres Potenzial.