Als einziger Fonds im September im Plus

Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund war im September in seiner Citywire-Kategorie „Aktien Deutschland Small & Mid Cap“ der einzige Fonds, der den Monat mit einer positiven Wertentwicklung beendet hat.



Natürlich gilt: Ein einzelner Monat ist nur eine Momentaufnahme. Für die Beurteilung einer langfristig ausgerichteten Investmentstrategie ist ein so kurzer Zeitraum kaum aussagekräftig – und entsprechend möchten wir dieses Ergebnis auch nicht überbewerten.



Dennoch freuen wir uns über diesen kleinen Zwischenerfolg. Gerade in einem schwierigen Marktumfeld zeigt sich kurzfristig, dass sich unsere fokussierte Titelauswahl und die fundamentale Arbeit auf Einzeltitelebene im September ausgezahlt haben.

Den Vergleich bei Citywire finden Sie hier

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Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München