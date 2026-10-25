3 Key Takeaways aus unserer September-Webkonferenz

Am Montag fand unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier die drei wichtigsten Takeaways:





1️⃣ 𝗗𝗶𝗲 𝗸𝗼𝗻𝗷𝘂𝗻𝗸𝘁𝘂𝗿𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗙𝗿ü𝗵𝗶𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗻 𝘀𝗶𝗰𝗵

Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im September auf 89,9 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2023 gestiegen. Auch der Einkaufsmanagerindex lag mit 53,8 Punkten den dritten Monat in Folge oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 und erreichte den höchsten Wert seit Oktober 2025. Gerade kleinere Unternehmen sollten von einer wirtschaftlichen Belebung überproportional profitieren.





2️⃣ 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻𝗲𝗶𝗻𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸: 𝗥𝗲𝗰𝗵𝗲𝗻𝘇𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿

Die Investitionen der großen Hyperscaler sollen von 412 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 1,4 Bio. US-Dollar im Jahr 2028 ansteigen. Gleichzeitig soll sich die weltweit installierte Rechenzentrumsleistung bis 2030 von 114 auf 226 GW nahezu verdoppeln. Dem prognostizierten Strombedarf von 491 GW steht jedoch eine über die Netze verfügbare Kapazität von lediglich 223 GW gegenüber.



Auch die Investitionen in die Stromnetze müssen deutlich steigen: vom aktuellen Niveau von rund 400 Mrd. US-Dollar auf jährlich etwa 600 Mrd. US-Dollar bis 2030.





3️⃣ 𝗔𝗸𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗘𝗶𝗻𝘇𝗲𝗹𝘁𝗶𝘁𝗲𝗹𝗮𝘂𝘀𝘄𝗮𝗵𝗹 & 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼𝗯𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴

Zehn der zwölf im Jahr 2026 getätigten Käufe lieferten bislang einen positiven Performancebeitrag. Der kumulierte Beitrag dieser Transaktionen beläuft sich auf 9,14 Prozentpunkte. Neu aufgenommen wurde im September unter anderem AT&S, die von der stark steigenden Nachfrage nach IC-Substraten für KI-Anwendungen profitieren sollte.



Gleichzeitig wird das Portfolio auf Basis der Schätzungen für 2027 mit einem EV/EBITDA von 7,1 bewertet – gegenüber einem langfristigen Durchschnitt von 9,1. Der von uns auf Basis der gewichteten Kurspotenziale ermittelte indikative innere Wert lag zum 30. September 2026 rund 80,2% über dem Fonds-NAV.

Die vollständige Aufzeichnung finden Sie hier

Das Passwort lautet wie folgt: 5&%WV?WP

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Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München