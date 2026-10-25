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    3 Key Takeaways aus unserer September-Webkonferenz

    Small Cap Fonds im Fokus

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    Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund fokussiert sich auf Qualitätsunternehmen aus dem Börsen gelisteten Mittelstand. Erfahren Sie mehr zur aktuellen Entwicklung in der Webkonferenz.

    Small Cap Fonds im Fokus - 3 Key Takeaways aus unserer September-Webkonferenz

    Am Montag fand unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier die drei wichtigsten Takeaways:



    1️⃣ 𝗗𝗶𝗲 𝗸𝗼𝗻𝗷𝘂𝗻𝗸𝘁𝘂𝗿𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗙𝗿ü𝗵𝗶𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗻 𝘀𝗶𝗰𝗵
    Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im September auf 89,9 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2023 gestiegen. Auch der Einkaufsmanagerindex lag mit 53,8 Punkten den dritten Monat in Folge oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 und erreichte den höchsten Wert seit Oktober 2025. Gerade kleinere Unternehmen sollten von einer wirtschaftlichen Belebung überproportional profitieren.



    2️⃣ 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻𝗲𝗶𝗻𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸: 𝗥𝗲𝗰𝗵𝗲𝗻𝘇𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿
    Die Investitionen der großen Hyperscaler sollen von 412 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 1,4 Bio. US-Dollar im Jahr 2028 ansteigen. Gleichzeitig soll sich die weltweit installierte Rechenzentrumsleistung bis 2030 von 114 auf 226 GW nahezu verdoppeln. Dem prognostizierten Strombedarf von 491 GW steht jedoch eine über die Netze verfügbare Kapazität von lediglich 223 GW gegenüber.

    Auch die Investitionen in die Stromnetze müssen deutlich steigen: vom aktuellen Niveau von rund 400 Mrd. US-Dollar auf jährlich etwa 600 Mrd. US-Dollar bis 2030.



    3️⃣ 𝗔𝗸𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗘𝗶𝗻𝘇𝗲𝗹𝘁𝗶𝘁𝗲𝗹𝗮𝘂𝘀𝘄𝗮𝗵𝗹 & 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼𝗯𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴
    Zehn der zwölf im Jahr 2026 getätigten Käufe lieferten bislang einen positiven Performancebeitrag. Der kumulierte Beitrag dieser Transaktionen beläuft sich auf 9,14 Prozentpunkte. Neu aufgenommen wurde im September unter anderem AT&S, die von der stark steigenden Nachfrage nach IC-Substraten für KI-Anwendungen profitieren sollte.

    Gleichzeitig wird das Portfolio auf Basis der Schätzungen für 2027 mit einem EV/EBITDA von 7,1 bewertet – gegenüber einem langfristigen Durchschnitt von 9,1. Der von uns auf Basis der gewichteten Kurspotenziale ermittelte indikative innere Wert lag zum 30. September 2026 rund 80,2% über dem Fonds-NAV.

     

    Die vollständige Aufzeichnung finden Sie hier

    Das Passwort lautet wie folgt: 5&%WV?WP

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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