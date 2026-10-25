Die Novo Nordisk-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Die optimistische Lesart stützt sich auf eine vermeintliche Tassen-Henkel-Formation sowie auf nach Einschätzung einzelner Teilnehmer günstigere technische Indikatoren. Daraus leiten sie die Erwartung eines Ausbruchs nach oben ab. Die sachlich stärkste Gegenposition richtet sich gegen den gewählten Zeithorizont: Ein kurzfristiger Stundenchart reiche nicht aus, um ein üblicherweise über längere Zeit entstehendes Muster überzeugend nachzuweisen. Zudem müssten Form und begleitendes Handelsvolumen passen. Andere Diskutanten bezweifeln grundsätzlicher, dass sich aus vergangenen Kursverläufen verlässliche Prognosen ableiten lassen.

Kaum Bewegung im Kurs, dafür reichlich Streit über die Richtung: Die Novo Nordisk-Aktie legte in der vergangenen Woche lediglich 0,1 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wurde dennoch intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Chartmuster eine bevorstehende Bodenbildung anzeigen – oder ob ohne überzeugendere Geschäftsperspektiven die Grundlage für eine nachhaltige Erholung fehlt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die geprüften Handelsdaten liefern bislang kein auffälliges Volumensignal. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,0-Fachen des Wochenschnitts. Die Aktie bewegte sich zwischen 34,155 und 35,48 Euro. Damit bleibt die in mehreren Beiträgen beschriebene Bodenbildung eine Interpretation der Community, kein gesicherter Befund. Auch die mehrfach angeführte Vorstellung, eine Schwächephase müsse nach spätestens zwölf Monaten enden, ist keine belastbare zeitliche Grenze.

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Günstige Bewertung braucht wieder Wachstum

Fundamental setzen die zuversichtlichen Stimmen vor allem auf eine Stabilisierung der Gewinne und das langfristige Potenzial des Geschäfts mit Adipositasmedikamenten. Neue Darreichungsformen, CagriSema, Fortschritte bei Studien und Chancen in China werden als mögliche Impulse genannt. Dahinter steht die nachvollziehbare Überlegung, dass bessere Geschäftsaussichten bei niedrigen Erwartungen eine Neubewertung ermöglichen könnten. Ob und wann diese Impulse tatsächlich zusätzliche Erträge bringen, bleibt jedoch offen.

Als Bewertungsanker steht ein geprüftes KGV auf Vorjahresbasis von 14,28 zur Verfügung. Die im Forum genannten niedrigeren Zukunfts-KGVs und Dividendenrenditen sind dagegen nicht bestätigte Angaben. Das ist für die Debatte entscheidend: Eine optisch niedrige Bewertung allein beantwortet nicht, wie tragfähig die künftigen Gewinne sind. Kritische Beiträge verweisen auf Wettbewerb durch Eli Lilly, möglichen Preisdruck und Risiken durch die US-Gesundheitspolitik. Auch die dort angeführten Umsatzrückgänge sind Erwartungen aus dem Forum, keine hier gesicherte Unternehmensprognose.

In der kommenden Woche rücken deshalb zunächst konkrete Kursmarken in den Fokus: 35,48 Euro bilden den Widerstand am Wochenhoch, 34,155 Euro die Unterstützung am Wochentief. Ein Überschreiten der oberen Marke bei höherem Handelsvolumen würde die Ausbruchsthese stützen; ein Bruch der unteren die Bodenbildung infrage stellen. Daneben bleibt entscheidend, ob belastbare Produkt- oder Geschäftsnachrichten die erhoffte Gewinnstabilisierung untermauern.

Novo Nordisk Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +0,1 % Wochenhoch / Wochentief 35,48€ / 34,155€ KGV (Vorjahr) 14,28 Marktkapitalisierung 118,65 Mrd.EUR

Stand: 25.10.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 35,48€ und das Wochentief bei 34,155€ die zunächst wichtigsten Marken.