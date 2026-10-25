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    Netlist kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

    Anleger sind tief gespalten

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    Die Netlist-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Erhalt juristischer Optionen für das 912-Patent auf Sorgen vor Fortbestand der angefochtenen Patententscheidung. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Anleger sind tief gespalten - Netlist kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Netlist-Aktie hat die Woche mit einem Plus von 1,6 Prozent abgeschlossen. Im wallstreetONLINE-Forum stand jedoch weniger der Kursgewinn als die Zukunft des 912-Patents im Mittelpunkt. Besonders intensiv diskutierte die Community, ob ein Berufungsverfahren ohne aktive Gegenseite Netlists Chancen verbessert oder neue juristische Risiken schafft. 30 relevante Beiträge von elf Nutzern an sieben Tagen zeigen, wie stark diese Unsicherheit die Debatte prägte.

    Kein aktiver Gegner – trotzdem kein sicherer Patentsieg

    Ausgangspunkt sind im Forum verbreitete Angaben, wonach Samsung und Micron aus dem Berufungsverfahren ausgeschieden seien und das US-Patentamt USPTO vorerst nicht beitreten wolle. Eine unabhängige Bestätigung liegt dafür hier nicht vor. Optimistische Stimmen erwarten davon bessere Möglichkeiten, die angefochtene Entscheidung des Patentgerichts PTAB zum Patentanspruch 16 aufheben oder zur erneuten Prüfung zurückverweisen zu lassen. Dahinter steht die Hoffnung, juristische Optionen rund um das 912-Patent zu erhalten und damit auch die Position gegenüber Google zu stärken.

    Das gewichtigste Gegenargument lautet: Eine fehlende aktive Gegenseite beseitigt die angefochtene Entscheidung nicht automatisch. Mehrere Beiträge verweisen darauf, dass nach ihrer Kenntnis die mündliche Verhandlung bereits stattgefunden habe. Entscheidend bliebe dann, wie das Berufungsgericht CAFC die rechtlichen Argumente und die Tatsachengrundlage bewertet. Daneben wird diskutiert, ob ein freiwilliger Vergleich eine Verfahrensbeendigung wegen Gegenstandslosigkeit begünstigen könnte, ohne die belastende Vorentscheidung aufzuheben. Die im Forum genannten Erfolgswahrscheinlichkeiten sind persönliche Schätzungen, keine belastbaren Prognosen.

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    Stärkere Finanzierung oder teure Verwässerung?

    Eine zweite Debatte betrifft die wirtschaftliche Wirkung der von der Community beschriebenen Vereinbarungen mit Samsung und Micron. Befürworter sehen darin eine stabilere Finanzierungsbasis und eine engere Bindung wichtiger Geschäftspartner. Eine mögliche Nasdaq-Rückkehr könnte nach ihrer Einschätzung den Zugang zu institutionellem Kapital erleichtern und die Entwicklung eigener Speicherprodukte unterstützen. Das positive Szenario reicht damit über einzelne Patentzahlungen hinaus: Netlist könnte sich langfristig stärker auf ein eigenes operatives Geschäft stützen.

    Kritiker halten dagegen, dass Aktienzuteilungen und weitere Kapitalmaßnahmen den Anteil bestehender Aktionäre verwässern könnten. Die im Forum genannten Vertragswerte und Ausgabeermächtigungen sind nicht unabhängig bestätigt. Nachvollziehbar bleibt aber die Kernfrage, ob zusätzliches Kapital künftig genügend Ertrag je Aktie schafft. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,88 Milliarden US-Dollar und einem Vorjahres-KGV von minus 11,11 steht der Nachweis nachhaltiger Gewinne weiter im Fokus.

    In der kommenden Woche zählen vor allem neue gerichtliche Mitteilungen und belastbare Hinweise zu Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ein fester Entscheidungstermin ist nicht belegt. Kursseitig bilden 6,28 US-Dollar den Widerstand am Wochenhoch und 5,70 US-Dollar die Unterstützung am Wochentief. Das zuletzt nur 0,5-Fache des Wochenschnitts erreichende Handelsvolumen macht zusätzlich relevant, ob ein Ausbruch aus dieser Spanne von mehr Umsatz begleitet wird.

    Netlist Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +1,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 6,28$ / 5,70$
    KGV (Vorjahr) -11,11
    Marktkapitalisierung 1,88 Mrd.USD

    Stand: 25.10.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,28$ und das Wochentief bei 5,70$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Netlist

    +0,93 %
    +1,63 %
    -0,69 %
    +137,41 %
    +823,46 %
    +354,57 %
    -6,33 %
    +388,67 %
    +566,36 %
    ISIN:US64118P1093WKN:A0LFEH
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