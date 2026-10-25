Zehntausende protestieren gegen Rundfunkreform in Tschechien

PRAG (dpa-AFX) - Zehntausende Menschen haben in Tschechien für Medienfreiheit und gegen eine umstrittene Rundfunkreform demonstriert. Zu der Protestkundgebung am Sonntag im Prager Stadtzentrum hatte die Initiative "Eine Million Augenblicke für Demokratie" aufgerufen. Die Menschen hielten Schilder mit Sprüchen wie "Stoppt die Regierung der Arroganz und Zerstörung" oder "Wir wollen die Zensur nicht zurück!" hoch. Kleinere Proteste gab es bereits an den Vortagen in Prag, Brünn und anderen Städten.

Die rechtspopulistische Regierung unter Andrej Babis will die Rundfunkgebühren abschaffen und die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender von Zahlungen aus dem Haushalt abhängig machen. Die Änderung würde zudem mit erheblichen Mittelkürzungen um mehr als 15 Prozent einhergehen. Der Gesetzentwurf passierte in einer ungewöhnlichen Nachtsitzung in erster Lesung das Abgeordnetenhaus, das Unterhaus des Parlaments. Nun geht der Antrag zur weiteren Bearbeitung an die Ausschüsse.