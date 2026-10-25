Salvini spricht sich gegen weitere Ukraine-Hilfen aus

MAILAND (dpa-AFX) - Italiens Vizeregierungschef Matteo Salvini will sich gegen weitere Geld- und Waffenlieferungen an die Ukraine einsetzen. Bei einem Parteitag seiner rechtspopulistischen Lega warb er um die Wiederwahl zum Vorsitzenden. Diese würde ihm das Mandat erteilen, "ins Kabinett zu gehen und die klare Position der Lega zu vertreten: Wir können nicht weiter Geld und Waffen an die Ukraine schicken", sagte Salvini.

Die Delegierten des Parteitages reagierten auf seine Ankündigung mit Applaus. Anschließend wählten sie Salvini mit 465 Stimmen erneut zum Parteichef der Lega. Sein Herausforderer Massimo Garavaglia erhielt nur 146 Stimmen.