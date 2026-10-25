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    Dobrindt plant hohe Hürden für Vergesellschaftungen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dobrindt will Vergesellschaftungen stark erschweren
    • Enteignung soll zwingende Notwendigkeit erfordern
    • Parteien planen 16 Milliarden Euro Entschädigung
    Dobrindt plant hohe Hürden für Vergesellschaftungen
    Foto: 1187094003

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will Vergesellschaftungen, wie sie die Linke in Berlin plant, durch hohe Hürden deutlich erschweren. "Wir werden in einem Investitionsschutzgesetz deutlich machen, dass willkürlicher linker Vergesellschaftungs-Fetisch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist", sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Sein Ministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur erstmals Details zu dem geplanten Gesetz. Zuvor hatte "Bild"berichtet.

    Unter anderem soll demnach eine Vergesellschaftung zum Beispiel von Mietwohnungen nur dann überhaupt möglich sein, wenn man eine zwingende Notwendigkeit nachweist. Eine Landesregierung müsste dann beweisen, dass sie alle anderen Mittel, also Investitionen in und Förderung von Wohnungsbau, vollumfänglich ausgeschöpft hat und ihr nichts anderes übrig bleibt. Wenn enteignet werde, müsse eine Entschädigung "unmittelbar in Geld" und vor allem zum Verkehrswert erfolgen, der durch ein Gutachten ermittelt wird.

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    Berliner Parteien planen mit 16 Milliarden Euro Entschädigung

    Das dürfte das Vorhaben von Linken, Grünen und SPD deutlich erschweren, in Berlin große private Wohnungsbestände zu vergesellschaften. Wie aus ihrem Sondierungspapier hervorgeht, wollen die Parteien in der Hauptstadt gegen private Wohnungskonzerne mit einem Bestand von mehr als 10.000 Wohnungen vorgehen. Sie planen dabei mit Entschädigungskosten von 16 Milliarden Euro, was unter dem Verkehrswert der Wohnungen liegen dürfte.

    Linken-Chef Luigi Pantisano warf Dobrindt und der gesamten schwarz-roten Bundesregierung vor, ihnen seien die Aktionäre großer Konzerne wie Vonovia wichtiger als die Mieterinnen und Mieter in Berlin. "Ein solches Gesetz wird vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben", betonte er. Jetzt müsse sich die Bundes-SPD entscheiden, auf welcher Seite sie stehe: "Auf der Seite der Mietmafia oder der Mieterinnen und Mieter."/tam/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 16,61 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 13,88 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,45 %/+104,76 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Berliner Vergesellschaftungspläne als Risiko für Vonovia und mögliche positive Kursimpulse durch ein Investitionsschutzgesetz. Diskutiert werden Entschädigungen sowie Schuldenabbau und Aktienrückkäufe bei einem Bestandsverkauf. Hoffnungen auf Kurserholung und stabile Dividenden stehen Zweifeln an Immobilienbewertungen, operativer Profitabilität und Fortschritten im Dienstleistungsgeschäft gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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