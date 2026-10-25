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    Ukraine: Starlink läuft wieder - Musk beklagt Missbrauch

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Starlink und Starshield laufen wieder stabil
    • Kiew bestreitet Starlink-Einsatz für Angriffe
    • Selenskyj fordert ausstehende Flugabwehrraketen
    ROUNDUP - Ukraine: Starlink läuft wieder - Musk beklagt Missbrauch
    Foto: stock.adobe.com

    KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Ukraine kann nach tagelangen Beschwerden über die Drosselung des Satelliteninternets wieder auf die US-Systeme Starlink und Starshield für die Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg zugreifen. "Starlink und Starshield funktionieren wieder mit der Geschwindigkeit, die vor all diesen Einschränkungen herrschte. Jetzt ist die Geschwindigkeit so, wie wir sie brauchen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Das ist entscheidend für unsere Frontlogistik und für den Schutz der Ukraine vor Raketenangriffen."

    Davor hatte auch Verteidigungsminister Jewhenij Chmara mitgeteilt, dass das System wieder laufe. "Wir messen eine Geschwindigkeit von über 400 km/h, die Verbindung ist stabil", sagte der Minister. Zugleich widersprach Kiew Vorwürfen von US-Tech-Milliardär Elon Musk, der einen Missbrauch von Starlink für Offensivoperationen des ukrainischen Militärs beklagte.

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    Selenskyjs Berater für Verteidigungstechnologien, Serhij Beskrestnow, genannt "Flash", sagte, dass die Ukraine Starlink physisch nicht habe für Angriffe nutzen können. "Es ist seltsam, dass Elon Musk nicht über die Einschränkungen von Starlink in der Ukraine Bescheid weiß", schrieb er bei Facebook.

    Musk: Ukraine hat Starlink für Offensivangriffe genutzt

    SpaceX -Gründer Musk hatte auf der Plattform X kritisiert, Kiew habe gegen die Nutzungsbedingungen von Starlink verstoßen und den Dienst für Angriffe eingesetzt, bei denen Menschen getötet werden sollten. Konkrete Belege oder Fälle und Zeiträume nannte er nicht. Er schrieb weiter, dass diese Lücke in der vergangenen Woche geschlossen worden sei.

    Das Satelliteninternet Starlink gehört zum Raumfahrtkonzern SpaceX. Es wird laut Musk als kommerzieller Dienst nur für zivile und für Verteidigungszwecke, aber nicht für militärische Offensiven genutzt. Starshield ist der militärische Ableger und wird laut Musk von der US-Regierung kontrolliert.

    In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine beklagt, dass das US-Satelliteninternet gedrosselt worden sei. Es ist unklar, wer genau für die Drosselung des Systems verantwortlich war.

    Musk betonte in seinem Post, dass Starlink nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Verteidigung der Ukraine sei. "Würde Starlink abgeschaltet, würde die ukrainische Frontlinie sofort zusammenbrechen." Das sei "KEINE" Drohung, vielmehr eine Feststellung.

    Selenskyj fordert Lieferung von Flugabwehrraketen

    Nach der Wiederherstellung der Starlink-Verbindung dankte Selenskyj zwar den USA, forderte aber erneut mit Nachdruck auch die Lieferung zugesagter Flugabwehrraketen. "Es gibt Lieferpakete, auf die wir noch immer warten", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. "Dabei handelt es sich sowohl um Pakete aus den USA als auch von unseren europäischen Partnern. Lieferpakete, für die bereits politische Entscheidungen getroffen wurden."

    Selenskyj hatte zuletzt mehrfach beklagt, dass zugesagte und bezahlte Raketen von den USA nicht geliefert würden. Die Ukraine braucht nach eigenen Angaben vor allem Flugabwehrraketen für die Patriot-Systeme, um sich vor den russischen Angriffen mit ballistischen Raketen zu schützen. Selenskyj teilte bei Telegram mit, dass Russland fast täglich Tod und Zerstörung über das Land bringe. Er berichtete erneut von Toten und Verletzten.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Nach ukrainischen Gegenangriffen berichteten auch russische Behörden von Toten, Verletzten und Schäden./mau/DP/he

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    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 131,8 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +70,74 %/+279,42 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das diskutierte JPMorgan-Kursziel von 500 Dollar, Zweifel an der Bewertung und einen genannten fairen Wert von 95 Euro. Thema sind zudem das mögliche Ende der Haltefrist für 1,2 Milliarden Aktien und dessen Folgen für die Handelsumsätze. Fundamental werden Berichte über höhere Finanzierungskosten bei einer Schuldenaufnahme von 40 Milliarden Dollar sowie Frequenzkäufe und die FCC-Freigabe für 15.000 Satelliten zum Mobilfunkausbau besprochen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

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