Monatszahler Gladstone Land bietet eine wetterfeste Dividende von 6,4 Prozent!

Der Iran-Krieg bereitet auch Landwirten Kopfzerbrechen

Um den weltweiten Agrarmarkt steht es gegenwärtig schlecht. Der Iran-Krieg hat nicht nur für rekordhohe Kraftstoffpreise gesorgt – für Landwirtinnen und Landwirte steht vor allem Diesel im Fokus –, sondern auch für Lieferunterbrechungen bei wichtigen Rohstoffen und Vorprodukten in der Düngemittelproduktion. Die Straße von Hormus ist nicht nur für Energieexporte eine wichtige Lebensader des Welthandels, sondern auch für Phosphat, Schwefel und Harnstoff.

Die Kombination aus stark steigenden Betriebskosten und explodierenden Düngemittelpreisen bringt viele Agrarbetriebe in Finanznot. Düngemittelhersteller berichten über nachlassende Verkaufsvolumen, das wird auch zu geringeren Ernteerträgen und umgekehrt zur höheren Preisen für Agrarprodukte und Lebensmitteln führen. Dazu kommen als zusätzliche Belastung Klimawandelfolgen, wie die verheerenden Waldbrände in Südfrankreich und Spanien sowie immer länger anhaltende Dürreperioden in eigentlich niederschlagsreichen Agrarregionen.

Super-El-Nino droht: 2027 könnte noch schwieriger werden

Als wäre das noch nicht Belastung genug, zieht gegenwärtig ein El Nino herauf. Das periodisch auftretende Wetterphänomen führt zu weltweiten Veränderungen der Niederschlagsmengen und geht üblicherweise mit Hitze und Dürre einerseits, sowie Starkregen und Stürmen andererseits her. Beides ist gleichermaßen schlecht.

In der kommenden El-Nino-Phase könnten die Wetterauswirkungen besonders stark ausfallen, da die zwischen La Nina und El Nino übliche Plateauphase dieses Mal ausfallen zu scheint – es droht ein sogenannter Super-El-Nino, der 2027 erneut zum heißesten Jahr der Wetteraufzeichnungen machen könnte. Damit drohen noch stärkere Beeinträchtigungen des Agrarmarktes. Umgekehrt dürfte bewässertes Ackerland umso begehrter werden – nicht nur bei Landwirtinnen und Landwirten, sondern auch bei Investoren.

Farmland-REITs könnten eine geeignete Absicherung sein

Tatsächlich gibt es in den USA einige wenige Immobilieninvestitionsfonds (REITs), die sich auf Farm- beziehungsweise Ackerland spezialisiert haben. Der Monatszahler Gladstone Land ist hier besonders hervorzuheben, da er sich auf künstlich bewässerte Parzellen konzentriert. Das brachte dem Unternehmen aufgrund der höheren Kosten lange viel Kritik ein, könnte sich im kommenden Jahr jedoch endlich auszahlen. Damit herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des wallstreetONLINE Dividenden-Radar, der nach einem Abstecher in den Kohlebergbau Australiens mit New Hope und Dividendenkönig in spe Clorox in eine besonders spannende Nische eintaucht.

Bei Gladstone Land handelt es sich um einen Farmland-REIT. Das Unternehmen kauft Ackerland auf und vermietet dieses anschließend an Landwirtinnen und Landwirte. Dabei kommen auch sogenannte Sales-Lease-Back-Transaktionen zum Einsatz, wo ein Stück Land verkauft und gleichzeitig zurückvermietet wird. So können Agrarwirte Mittelzuflüsse generieren – etwa für die Anschaffung neuer Landmaschinen – oder ihren Betrieb straffen und stärker auf Cashflows ausrichten.

Gegenwärtig verfügt der REIT über 142 Farmen mit einer Größe von insgesamt 98.000 Acres, das entspricht rund 40.000 Hektar. Dazu kommen rund 67 Millionen Kubikmeter an Wasserressourcen in Kalifornien; der US-Bundesstaat ist eine der weltweit wichtigsten Anbauregionen für Mandeln. Insgesamt ist Gladstone Land in 14 US-Bundesstaaten vertreten. Die Belegungsquote belief sich im abgelaufenen Quartal auf 95 Prozent.

Gladstone Land überzeugt mit monatlichen Ausschüttungen

Die Strukturierung als Immobilieninvestitionsgesellschaft (REIT) erlaubt dem Unternehmen nicht nur, sondern verpflichtet es sogar, einen großen Teil seiner Miet- und Leasing-Erlöse an Anlegerinnen und Anleger auszuschütten. Gegenwärtig bietet Gladstone Land eine Dividendenrendite von rund 6,4 Prozent, gezahlt wird monatlich und das bereits seit dem IPO im Januar 2013. Angehoben wurde die Ausschüttung dabei 11 Jahre in Folge, zuletzt wurde die Monatsdividende aber bei 0,0467 US-Dollar je Anteil eingefroren. Das belastet zwar den Status als Dividendenwachstumswert, trägt aber zum Abbau der Verschuldung bei.

In den vergangenen 12 Monaten hat Gladstone Land Gesamterlöse in Höhe von 88,5 Millionen US-Dollar erzielt, daraus wurde ein EBITDA von 66,9 Millionen US-Dollar sowie ein FFO (Funds from Operations) von 15,2 Millionen erwirtschaftet. Das genügte, um die Aufwendungen für Dividenden in Höhe von 46,0 Millionen US-Dollar zu decken und gleichzeitig Barmittelzuflüsse zu erzielen, mit welchen die Nettoverschuldung von 502,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 458,9 Millionen US-Dollar reduziert werden konnte. Mit einem Verschuldungsgrad von 6,9 (gemessen am EBITDA) ist Gladstone Land gegenwärtig hoch verschuldet – als Warnschwelle gilt ein Wert von 6,0. Im Vergleich zum direkten Mitbewerber Farmland Properties ist der Konzern jedoch geringer verschuldet.

Aktienkursentwicklung durch hohe Anleiherenditen belastet

Die Aktienkursentwicklung in den vergangenen 12 Monaten spiegelt im Wesentlichen den allgemeinen Trend in der Immobilien- und REIT-Branche wieder. Bis Ende Februar zunehmende Wetten auf erste Zinssenkungen durch die US-Notenbank sorgten für fallende Anleiherenditen und umgekehrt einem großen Interesse an Immobilienwerten. Der Iran-Krieg und die explodierenden Energiepreise führten dann jedoch den umgekehrten Fall herbei. Dass die Anleiherenditen auf den höchsten Stand seit vielen Jahren gestiegen sind, hat auch Gegenwind für Gladstone Land bedeutet.

Zuletzt wurden mit 9,00 US-Dollar und der 50-Tage-Linie zwei wichtige Unterstützungen unterschritten. Abwärtspotenzial besteht jetzt bis zum Support bei 8,00 US-Dollar. Der zwischenzeitlich überverkaufte Relative-Stärke-Index (RSI) und die hier beginnende Erholung deutet jedoch darauf hin, dass der Abverkauf der Aktie seinen Höhepunkt bereits erreicht haben könnte. Der Trendstärkeindikator MACD jedenfalls zeigt bislang einen Abwärtstrend mit nur geringer Verkaufsdynamik an. Fallen die Anleiherenditen beziehungsweise nimmt der El Nino an Fahrt auf, dürfte die Aktie daher rasch ihre Richtung wechseln.

Bewertung unter Buchwert, Dividende angemessen gedeckt

Für die Unternehmensbewertung sowie die Dividendenrendite war die Korrektur der Anteile vorteilhaft. Mit knapp 6,4 Prozent bietet Gladstone Land eine so hohe Ausschüttungsrendite wie seit Anfang August nicht. Das bedeutet den zweithöchsten Stand seit Bestehen des Unternehmens.

Beim Kurs-FFO-Verhältnis bestehen mit 19,0 auf bereinigter Basis und von 21,2 auf berichteter Basis signifikante Aufschläge gegenüber dem Rest der Immobilienbranche. Das erklärt sich durch die hochspezialisierte Nische, in welcher Gladstone Land operiert. Die Dividendenrendite ist dem Branchendurchschnitt von 4,8 Prozent jedoch weit überlegen, während die Immobilien des Unternehmens aktuell deutlich unter ihrem Buchwert (KBV: 0,56) gehandelt werden. Insgesamt bewertet das Börseninformationsportal SeekingAlpha die Aktie fundamental mit einer 2 Minus.

Von Analystinnen und Analysten wird der faire Wert der Anteile auf 9,33 US-Dollar veranschlagt. Das suggeriert ein Anstiegspotenzial von etwa 6 Prozent. Allerdings ist die Coverage mit nur 5 Analystenstimmen klein. Davon empfehlen gegenwärtig 4 das Halten der Anteile sowie eine den Kauf der Aktie. Das höchste Kursziel liegt bei 10,50 US-Dollar.

Fazit: Aussichtsreicher Hedge gegen hohe Lebensmittelpreise

Der weltweite Agrarmarkt dürfte nach einem schwierigen Jahr 2026 vor einem nicht minder herausfordernden Jahr 2027 stehen. Die Belastungen durch den Iran-Krieg werden aller Voraussicht nach nicht allzu bald verschwinden, während ein gleichzeitig ein Super-El-Nino droht. Nicht nur Landwirtinnen und Landwirte, sondern auch Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich auf Ernteausfälle und höhere Lebensmittelpreise einstellen.

Eine geeignete Absicherung gegen diese Entwicklung bietet der Farmland-REIT Gladstone Land, der nicht nur über große Anbauflächen in wichtigen US-Agrarmärkten, sondern auch über umfangreiche Wasserressourcen verfügt. Beides dürfte im kommenden Jahr besonders gefragt sein, was eine Wertsteigerung der von Gladstone Land gehaltenen Assets erwarten lässt. Gleichzeitig bietet das Unternehmen als Monatszahler nicht nur eine überdurchschnittlich hohe, sondern auch besonders motivierende Dividende. Die Unternehmensbewertung ist angemessen, die Bilanz zwar nicht herausragend, mit Blick auf die Deckung der Dividende aber auch nicht besorgniserregend. Interessierte Anlegerinnen und Anleger können daher zugreifen!

Beispielrechnung: 1.000 Euro Dividende pro Monat

Dank der monatlichen Ausschüttungsweise ist die Höhe des für 1.000 Euro an Auszahlungen (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern) aufzubringendes Kapital besonders bequem zu berechnen. Bei einer Dividende von gegenwärtig 0,0467 US-Dollar je Anteil werden bei einem Umrechnungskurs von rund 1,12 Euro 23.810 Aktien benötigt. Diese schlugen am Freitag mit 8,84 US-Dollar zu Buche, woraus sich ein Kapitalbedarf von 210.480 US-Dollar oder rund 188.000 Euro ergibt.

Zum Vergleich: Für Clorox mussten in der vergangenen Woche rund 209.000 Euro aufgebracht werden, bei New Hope war eine monatliche Ausschüttung von 1.000 Euro dagegen schon ab 177.000 Euro zu haben. Gladstone Land fügt sich also dazwischen ein, bietet aber den Vorteil besonders berechenbarer Cashflows für das eigene Depot.

Übersicht zur Dividende von Gladstone Land

Marktkapitalisierung: 379,6 Millionen US-Dollar

Dividendenrendite GJ 2026: 6,4 %; 2027e: 6,4 %

Dividende erhöht: 11 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 12 Jahr

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 12 Jahre in Folge

Frequenz: monatlich

Zeitplan (voraussichtlich)

15.10.2026: Dividendenvorschlag

19.11.2026: Ex-Tag

30.11.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in % ** Dividende in US-Dollar 2027e 6,36 0,5601 2026e 6,36 0,5601 2025 6,44 0,5600 2024 5,74 0,5595 2023 4,45 0,5535 2022 3,58 0,5463 2021 1,97 0,5408 2020 4,62 0,5372 2019 5,40 0,5343 2018 6,34 0,5319 2017 5,57 0,5238

* Quelle: SeekingAlpha, MarketScreener

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jew. Geschäftsjahres genommen, bzw. für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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