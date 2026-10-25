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    TUI-Kreuzfahrtschiff stößt mit Containerschiff zusammen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Kreuzfahrtschiff kollidiert in Bremerhaven
    • Bei Kollision mit Frachter keine Verletzten bekannt
    • Mein Schiff 3 liegt zur Prüfung wieder am Pier
    TUI-Kreuzfahrtschiff stößt mit Containerschiff zusammen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BREMERHAVEN (dpa-AFX) - In Bremerhaven ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Das teilte die Polizei in Bremen auf Anfrage mit. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

    Tui Cruises bestätigte auf Anfrage, dass es beim Auslaufen der "Mein Schiff 3" in Bremerhaven zu der Kollision kam. Die "Mein Schiff 3" befinde sich wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werden solle. "Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Personenschäden. Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", hieß es./mjm/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 6,598 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +51,56 %/+36,40 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um fallende TUI-Kurse bei steigenden Ölpreisen und geopolitischen Risiken. Diskutiert werden rund 34 Mio. leerverkaufte Aktien per 20. Oktober und deren Kurseinfluss. Hinzu kommen schwache, zuletzt leicht verbesserte Reisebürogeschäfte, spätere Buchungen und höhere Reisepreise bei weniger Kunden. Ein Reisebüro meldet rund 18 % mehr Umsatz je Teilnehmer; dies sind keine TUI-Konzernzahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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