TUI-Kreuzfahrtschiff stößt mit Containerschiff zusammen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 6,598 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,18 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +51,56 %/+36,40 % bedeutet.