TUI-Kreuzfahrtschiff stößt mit Containerschiff zusammen
- Kreuzfahrtschiff kollidiert in Bremerhaven
- Bei Kollision mit Frachter keine Verletzten bekannt
- Mein Schiff 3 liegt zur Prüfung wieder am Pier
BREMERHAVEN (dpa-AFX) - In Bremerhaven ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Das teilte die Polizei in Bremen auf Anfrage mit. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.
Tui Cruises bestätigte auf Anfrage, dass es beim Auslaufen der "Mein Schiff 3" in Bremerhaven zu der Kollision kam. Die "Mein Schiff 3" befinde sich wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werden solle. "Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Personenschäden. Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", hieß es./mjm/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 6,598 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,18 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +51,56 %/+36,40 % bedeutet.
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Bin übriges gestern wieder mit Freunden von Andalusien zurückgekommen, war schön, nur das noch sehr junge Hotel ließ zu wünschen übrig. Mit TUIfly und der Reiseorganisation war wieder mal alles bestens.
Rückgang zum Vorjahr, aber leichte Aufhellung in den letzten 2 Monaten. Grundsätzlich deutlich weniger Personen aber mit höherem Reisepreis.