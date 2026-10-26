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    Das erste LEPAS Global Concept Car, AURA, feiert seine Weltpremiere

    Konzipiert für globale Erwartungen

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    WUHU, China, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 22. Oktober fand die Weltpremiere des LEPAS Concept Car im Rahmen der Global Elegance Night in Luolan Town, Wuhu, während der ersten LEPAS Global Elegant Lifestyle Week statt. Der AURA, der als erstes globales Konzeptfahrzeug der Marke vorgestellt wurde, erweckt die Evolution der nächsten Generation und die Ästhetik des Leoparden durch zukunftsorientiertes Design zum Leben. Das LEPAS All-New Concept Car greift auf die „Natural Energy"-Philosophie von LEPAS zurück und kombiniert vom Leoparden inspirierte Proportionen, fließende Oberflächen und ausdrucksstarke Beleuchtung mit einer neuen Familiendesignidentität und Möglichkeiten zur Personalisierung. Es gibt einen Ausblick auf die Vision von LEPAS für die Zukunft eleganter Mobilität.

    „Für LEPAS ist Eleganz eine Lebenseinstellung und ein Versprechen, das wir mit unseren Produkten einlösen", sagte Zhai Xiaobing, CEO von LEPAS. „Wir bringen Eleganz in den Alltag durch Design, Technologie und Erfahrung." AURA bringt diese Vision durch eine neue Designsprache zum Ausdruck.

    Ivan Dulanović, Global Chief Designer von LEPAS, erklärte, dass AURA auf der zentralen Designphilosophie der Marke „Natürliche Energie" aufbaut. Inspiriert vom Leoparden, verkörpert AURA Eleganz, Selbstbewusstsein und Geheimnis. Ausgewogene Proportionen und fließende Oberflächen vermitteln Gelassenheit, während straffe Schulterlinien und Leoparden-Scheinwerfer, inspiriert von den Augen des Leoparden, die Stärke des Leoparden symbolisieren. Mit langem Radstand, kurzen Überhängen und breiter Spur etabliert der AURA durch seine neue Frontpartie, die charakteristischen Leopard-Scheinwerfer und die Porzellanoberfläche eine unverwechselbare Familienidentität. Seitliche Lufteinlässe sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Form und Aerodynamik, während Front- und Heckleuchten personalisierte Beleuchtung und Animationen ermöglichen.

    Drei neue Außenfarben wurden ebenfalls vorgestellt: Dawn Pearl, Bacalar Blue und Provence Twilight. Inspiriert von der Morgendämmerung in Tahiti, dem Mittag in der Lagune von Bacalar und dem Sonnenuntergang in der Provence, fangen die Farben drei Momente des natürlichen Lichts ein und drücken eine Eleganz aus, die warm, frisch und geheimnisvoll ist.

    Für die Präsentation arbeitete LEPAS mit den Global Elegant Lifestyle Partners Vassilis Zoulias, einem griechischen Modedesigner, und Pericles Kondylatos, einem Schmuckdesigner, zusammen. Mode, Schmuck und AURA teilten sich die Bühne und spiegelten so ihren eleganten Charakter wider.

    „Das Konzept ist nicht das Ende – es ist die Inspiration für die Zukunft des LEPAS-Designs", sagte Ivan Dulanović. Die Fassadengestaltung, die Beleuchtung, die Porzellanoberfläche und die Farbkonzepte von AURA werden auch künftige LEPAS-Designs inspirieren. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Design und Produkterlebnissen wird LEPAS auf die Erwartungen der Nutzer eingehen und „Drive Your Elegance" in den Alltag integrieren.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/konzipiert-fur-globale-erwartungen-das-erste-lepas-global-concept-car-aura-feiert-seine-weltpremiere-302918954.html

     





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