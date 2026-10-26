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    Der Weltgipfel junger Wissenschaftler 2026 wird in Wenzhou, Zhejiang, eröffnet.

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    WENZHOU, China, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht der China Daily:

    Am 24. Oktober wurde in Wenzhou, Zhejiang, der Weltgipfel junger Wissenschaftler 2026 eröffnet. Die Veranstaltung wird von der China Association for Science and Technology (CAST), der Provinzregierung von Zhejiang und der World Association of Young Scientists ausgerichtet. Knapp 800 Vertreter, darunter Wissenschaftler, Pädagogen und Unternehmer aus mehr als 60 Ländern und Regionen, nehmen an dem Gipfeltreffen teil.

    World Young Scientist Summit 2026 Opens in Wenzhou, Zhejiang

    Unter dem Motto „Weltweite Talente vereinen, um eine bessere Zukunft zu gestalten" lautet die jährliche Agenda des Gipfels: „Globales Jugendengagement im Zeitalter der KI: Eine nachhaltige Zukunft gestalten." Ziel ist es, die Erkenntnisse junger Menschen auf der ganzen Welt zu nutzen, die internationale Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und Technologie zu vertiefen und gemeinsam Fragen zu jungen Menschen, Wissenschaft, der Welt und der Zukunft anzugehen.

    Hielt jeweils eine Keynote-Rede zu den Themen Bildungsreform im Zeitalter der KI, KI und Prozessorchips, die Beteiligung junger Wissenschaftlerinnen an der Wissenschaft und Quantencomputing. Sie erkundeten neue Möglichkeiten für die wissenschaftliche Forschung, die Talentförderung und die internationale Zusammenarbeit im Zeitalter der KI.

    Der diesjährige Gipfel legte einen stärkeren Fokus auf die Förderung junger Wissenschaftler; 88 Prozent der Teilnehmer waren junge Talente unter 45 Jahren. Ziel war es, ein Netzwerk internationaler Fachzeitschriften aufzubauen, junge wissenschaftliche Talente zusammenzubringen, eine Reihe internationaler Kooperationsprojekte zu ermöglichen und die Anwendung und Kommerzialisierung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften voranzutreiben. Auf dem Gipfeltreffen wurde der Bericht über die Verteilung und Mobilität junger Wissenschaftler auf dem Gebiet der verkörperten Intelligenz veröffentlicht, das World Young Scientist Summit Partner Journal Program ins Leben gerufen und das 2026 World Young Scientist Innovation and Entrepreneurship Growth Support Program gestartet. Außerdem veröffentlichte die Organisation die Liste der „Young Scientist Pioneers 2035" und kündigte den Preis für junge Wissenschaftler im Bereich nachhaltige Entwicklung 2026 an. Die Auszeichnungen wurden an vier chinesische und ausländische Wissenschaftler verliehen.

    Darüber hinaus konzentrierte sich die Konferenz auf Bereiche wie die zukünftige Fertigung, Quanteninformation, verkörperte Intelligenz, Gehirn-Computer-Intelligenz, Umweltwissenschaften, Tiefseeressourcen sowie Leben und Gesundheit und veranstaltete 12 parallele Foren. Dazu gehörten auch die Ausstellung und der Austausch von Zukunftstechnologien und Konzeptprodukten „Gravitation π", lokale thematische Begleitveranstaltungen sowie Studienbesuche in den Bereichen Wissenschaft, Technik und Geisteswissenschaften, wodurch eine interdisziplinäre, regionenübergreifende und sektorübergreifende Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit junger Menschen im Bereich Wissenschaft und Technik weiter ausgebaut wurde.

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