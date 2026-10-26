Chartalarm und Kaufempfehlung! SMA Solar, Nordex, RE Royalties Aktie Chartalarm und Kaufempfehlung bei SMA Solar. Die Aktie droht aus der Seitwärtsbewegung nach unten auszubrechen. Dabei sehen Analysten höhere Kurse für gerechtfertigt. Bringen die Quartalszahlen die Wende? Positive News gab es zuletzt bei RE …



