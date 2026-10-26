Chartalarm und Kaufempfehlung! SMA Solar, Nordex, RE Royalties Aktie
Chartalarm und Kaufempfehlung bei SMA Solar. Die Aktie droht aus der Seitwärtsbewegung nach unten auszubrechen. Dabei sehen Analysten höhere Kurse für gerechtfertigt. Bringen die Quartalszahlen die Wende? Positive News gab es zuletzt bei RE …
Foto: esg-aktien.de
Chartalarm und Kaufempfehlung bei SMA Solar. Die Aktie droht aus der Seitwärtsbewegung nach unten auszubrechen. Dabei sehen Analysten höhere Kurse für gerechtfertigt. Bringen die Quartalszahlen die Wende? Positive News gab es zuletzt bei RE Royalties. Der Royalty-Spezialist im Bereich der erneuerbaren Energien hat neue Projekte an Land gezogen und eine größere Rückzahlung erhalten. Außerdem prüft man weiter die strategischen Optionen, die in einer Übernahme enden könnten. Operativen Rückenwind hat weiterhin Nordex. Nach positiven vorläufigen Zahlen und Kaufempfehlungen von Analysten hat der Windkraftanlagenbauer mit einem Auftrag aus einem neuen Land nachgelegt. Die Aktie schwächelt allerdings weiter.
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