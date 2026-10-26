EU-Minister beraten über Ostseefangmengen und Agrarpolitik

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die für Fischerei zuständigen Ministerinnen und Minister der EU beraten am Montag (10.00 Uhr) über die zulässigen Fischfangmengen in der Ostsee. Fische wie Hering und Dorsch, die in der Vergangenheit für das Auskommen deutscher Ostseefischer gesorgt haben, dürfen bereits jetzt nicht mehr gezielt oder nur in Ausnahmen gefangen werden. Künftig sollen es aus Sicht der EU-Kommission noch weniger sein.

Die Behörde hat vorgeschlagen, die erlaubten Höchstmengen für den unbeabsichtigten Beifang von Hering und Dorsch in der westlichen Ostsee weiter zu senken. Eine Ausnahme, die den begrenzten Fang von Westhering mit kleinen Booten und passivem Fanggerät, etwa Stellnetzen, noch ermöglicht, solle zudem wegfallen. Überfischung, aber auch Klima- und Umweltfaktoren haben Fischbeständen stark zugesetzt.