Verdi pocht auf sogenannte Rente mit 63

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, fordert vom neuen Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), die von einer Expertenkommission vorgeschlagene Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren ad acta zu legen. "Er sollte einen Gesetzentwurf vorlegen, der auf die Anhebung des Renteneintrittsalters verzichtet, die Rente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Beitragsjahren erhält, das Rentenniveaus bei 48 Prozent über das Jahr 2031 hinaus stabilisiert und ausbaut sowie die Möglichkeit der verblockten Altersteilzeit beibehält", sagte Werneke den Funke-Medien.

Blockmodell heißt: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in einer ersten Phase der Altersteilzeit zunächst einige Jahre voll, bekommen aber nur einen Teil des Lohns. Danach erhalten sie in einer zweiten Phase dasselbe Geld weiter, müssen aber nicht mehr arbeiten. Die Rentenkommission empfahl, das Modell abzuschaffen.