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    Verdi pocht auf sogenannte Rente mit 63

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    Für Sie zusammengefasst
    • Werneke fordert den Erhalt der abschlagsfreien Rente
    • Er fordert stabile Renten und Erhalt des Blockmodells
    • Die Rente würdigt lange Arbeit und Erziehungszeiten
    Verdi pocht auf sogenannte Rente mit 63
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, fordert vom neuen Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), die von einer Expertenkommission vorgeschlagene Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren ad acta zu legen. "Er sollte einen Gesetzentwurf vorlegen, der auf die Anhebung des Renteneintrittsalters verzichtet, die Rente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Beitragsjahren erhält, das Rentenniveaus bei 48 Prozent über das Jahr 2031 hinaus stabilisiert und ausbaut sowie die Möglichkeit der verblockten Altersteilzeit beibehält", sagte Werneke den Funke-Medien.

    Blockmodell heißt: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in einer ersten Phase der Altersteilzeit zunächst einige Jahre voll, bekommen aber nur einen Teil des Lohns. Danach erhalten sie in einer zweiten Phase dasselbe Geld weiter, müssen aber nicht mehr arbeiten. Die Rentenkommission empfahl, das Modell abzuschaffen.

    Kernpunkt der geplanten Rentenreform

    Die Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren - aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als "Rente mit 63" bezeichnet - ist einer der Kernpunkte der von der schwarz-roten Koalition geplanten Rentenreform. Sie geht auf einen Vorschlag der Rentenkommission zurück. Allerdings gibt es Widerstand dagegen. Neben der SPD wollen auch die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten die beliebte Rentenart beibehalten. Schweitzer hatte sich nach Amtsantritt zuversichtlich gezeigt, dass in dem Streit ein "guter Kompromiss" gelingen wird.

    Werneke widersprach dem Argument, dass diese Form der Frührente vor allem von gutverdienenden Arbeitnehmern mit Bürojobs in Anspruch genommen wird und nicht von Menschen, die körperlich schwer arbeiten müssen. "Das Argument unterstellt, dass für die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren nur eine bestimmte Gruppe vorgesehen war. Das stimmt nicht", sagte der Gewerkschafter. "Sie war unter dem Betrachtungswinkel eingeführt worden, die Lebensleistung besonders von denjenigen zu würdigen, die lange gearbeitet haben oder Erziehungszeiten hatten."/shy/DP/stk







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