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    Stabilisierung nach schwacher Vorwoche - leichtes Plus erwartet

    DAX-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte sich nach der Schwäche leicht stabilisieren
    • Anleger prüfen Milliardeninvestitionen in KI kritischer
    • Tech-Indizes in Japan und Südkorea liegen im Minus
    DAX-FLASH - Stabilisierung nach schwacher Vorwoche - leichtes Plus erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich nach der Schwäche zum Ende der Vorwoche am Montag etwas stabilisieren. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent höher auf 25.238 Punkte. Am Freitag war er angesichts der Schwäche des US-Technologie-Sektors zeitweise auf fast 25.000 Punkte eingeknickt.

    Am Freitagabend verharrte der Nasdaq 100 dann auf dem tiefsten Niveau seit Mitte September. Das Glas sei zwar eigentlich halb voll, schrieb der Marktexperte Stephen Innes mit Blick auf steigende Unternehmensgewinne, den insgesamt weiter überraschend stabilen Gesamtmarkt und eine Wirtschaftslage, die ebenfalls anders aussehe, als in einem Bärenmarkt. Dennoch brodle unter der Oberfläche eine aggressive Korrektur.

    Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck gesorgt hatten.

    In Asien lagen die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea am Morgen wieder leicht im Minus - trotz nun wieder etwas gesunkener Ölpreise./ag/stk






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