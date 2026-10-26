Stabilisierung nach schwacher Vorwoche - leichtes Plus erwartet
DAX-FLASH
- Dax dürfte sich nach der Schwäche leicht stabilisieren
- Anleger prüfen Milliardeninvestitionen in KI kritischer
- Tech-Indizes in Japan und Südkorea liegen im Minus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich nach der Schwäche zum Ende der Vorwoche am Montag etwas stabilisieren. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent höher auf 25.238 Punkte. Am Freitag war er angesichts der Schwäche des US-Technologie-Sektors zeitweise auf fast 25.000 Punkte eingeknickt.
Am Freitagabend verharrte der Nasdaq 100 dann auf dem tiefsten Niveau seit Mitte September. Das Glas sei zwar eigentlich halb voll, schrieb der Marktexperte Stephen Innes mit Blick auf steigende Unternehmensgewinne, den insgesamt weiter überraschend stabilen Gesamtmarkt und eine Wirtschaftslage, die ebenfalls anders aussehe, als in einem Bärenmarkt. Dennoch brodle unter der Oberfläche eine aggressive Korrektur.
Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck gesorgt hatten.
In Asien lagen die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea am Morgen wieder leicht im Minus - trotz nun wieder etwas gesunkener Ölpreise./ag/stk
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Was bringen dir solche Beiträge? Mal davon abgesehen, dass du scheinbar nicht den Charakter hast und nur an vermeintlich roten Tagen hier schreibst, weil du short gerichtet bist. komisch, dass man an grünen Tagen oder Turnaorund Tagen gar nichts von dir hört ;) easy ist bei dir nur wie man wohl Kapital unnötig bindet und ins Minus laufen lässt. Deine entrys hätten so viel besser sein können, aber das "Setup", dass du spielst, ist einfach nur Lotto.
sorry für eine tonne geschreibsel - bekomme immer wieder fragen mit fast gleichen themen deswegen hier damit ich nicht öfters das gleiche antworten muss.
1. Wie viel Prozent deines Depots hängen bei so einem Move in Scheinen, und wo ziehst du die Grenze?
2. Wie läuft es bei dir genau ab, wenn der Markt schon 300 bis 400 Punkte gegen dich gelaufen ist: Nachkaufen (in welchen Stückzahlen), Gegenposition, oder erst mal nichts?
3. Gibt es einen Punkt, an dem du trotz "kein Verlust" doch aussteigst oder halbierst, bevor der KO erreicht wird?
4. Wie viel freies Kapital hältst du bereit, damit du solche Phasen aussitzen kannst?
zu 1:
habe ein grosses depot deswegen erster einstieg etwa unter 1% des depots , bedeutet 400-700 scheine.
es gibt keine grenze , auch wenn es kurz 7% des depots sein sollte - das passiert selten , 3-7 mal im jahr.
zu2:
erst mal nichts zu machen ist eine todsünde und vernichtet einen. ist man hinten dann muss man extremst aktiv agieren = kein leben mehr
bis wieder leicht plus erreicht wird.
mit abständen von 50-80 punkten im dax und 70 - 150 punkten dow mache ich immer weiter, allerdings nach 2 posis (seltener) auch mit gegenpositionen. .
für gegenpositionen gibt es keine abstände , immer nachdenken und handeln heisst die devise.
beispiel freitag dow ->> 750 punkte runter : 7 mal long ung und 2 mal short . ergebniss? -> 5 mal long mit kleinen gewinnen und 2 mal short mit grösseren gewinnen verkauft .
trotzdem den tag tiefrot beendet. gerade für diese kleine gewinne soll man immer aktiv bleiben. die sind aber nicht dafür gedacht sofort mit dem ersten
nachkauf ins plus zu laufen. das soll vor allem den verlauf abmildern. gelingt damit ein plus auf-alle posis zusammen , auch gut -> flaten möglich.
es gibt immer ein tag ( wochen) danach wo man weiter machen kann.
und wenn glück dazu kommt dann so wie montag -> dow mit 500 punkten plus um 8.00 und insgesamt deutlich im plus gelandet..
bei mir ist die 2te posi fast immer gleich gross wie die erste, erst die nächsten werden um 20% grösser zb: erste dow 400 stück , dritte 500.
zu3:
nein es gibt keinen austieg punkt, es zählen nur gewinne. erreiche ich nach einem "kampf" nach tagen zB. beim "alles weg =flaten" 10€ plus , dann bin ich schon bereit auszusteigen. KO gibt es bei mir nicht - ich steige mit 900 bis 1100 punkten ein. wird daraus 400 punkte abstand dann tausche ich in 900 punkte abstand wieder. sofort nach einem kauf setze ich ein vkl rein. mir reichen nur 80 bis 150 € gewinn am tag , selten mache ich grosse gewinne mit einem trade, bei scalable sind das meistens 40 bis 120€ pro trade.
zu4:
freies kapital: mindestens das 70 fache des ersten einstieges. es gibt momente wo ich bis zu 7 posis gleichzeitig halte ( oft gleichzeitig beide seiten short und long)
zu5:
das hängt vom momentanen kurs ab. zB. dow am montag bei 52650 nach eröffnung 400 punkte hoch, dann könnte man mit 600 punkten abstand shorten , dax mit 500. abstände zu knapp? ->> dow unter 600 punkten abstand , dax 500, nasd100 800 punkte. für mich aber unwichtig , ich rolle - ersetze die scheine nach oben.
entscheidend sind die kosten , also der anbiter. geschieht das für ume dann hat das fast keine finanziellen auswirkungen.
Ich habe keinen Frust, kann aber gut Gefasel von einem substantiellen Beitrag unterscheiden.