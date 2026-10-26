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    Hoher Ölpreis belastet, aber die Gewinne steigen

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    Die Rahmenbedingungen sehen nicht gerade gut aus, trotzdem sind die Optimisten an der Börse in der Überzahl. Und sie haben gute Argumente. Doch es ist nicht alles eitel Sonnenschein. Die Wolken ziehen sich zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Investitionen stützen die globale Konjunktur
    • SpaceX überrascht, Tesla und Meta enttäuschen Anleger
    • SAP und Deutsche Börse überzeugen mit starken Zahlen

    KI gleicht Konjunkturschwächen aus

    Fangen wir mit den guten Argumenten an. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet für die Weltwirtschaft in den kommenden zwei Jahren weiterhin ein solides Wachstum. Die globale Wirtschaftsleistung soll 2026 um 3,1 Prozent und 2027 um 3,4 Prozent steigen. Und jetzt wird es spannend: Dabei halten sich die Folgen geopolitischer Spannungen, insbesondere des Kriegs im Nahen Osten mit den gestiegenen Energiepreisen, und die positiven Effekte der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) derzeit weitgehend die Waage. KI sorgt vor allem für eine höhere Nachfrage nach Rechenzentren, Chips und digitaler Infrastruktur und stützt damit die Konjunktur. Ob beziehungsweise wann daraus größere Produktivitätsfortschritte und stärkeres Wirtschaftswachstum entstehen, steht noch in den Sternen.

    SpaceX hiu, Meta pfui

    Apropos Sterne: SpaceX von Himmel-Mogul Elon Musk hat mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht. Ihr irdischer Gegenpol Tesla dagegen nicht. Jetzt soll es eine Mega-Fusion der beiden Unternehmen richten. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis diese vorbereitet ist und die Wettbewerbshüter ihr OK geben. Neben Tesla hat auch noch Meta die Erwartungen der Analysten enttäuscht. Unter dem Strich erzielte Meta einen Nettogewinn von 9,86 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch rund 2,71 Milliarden US-Dollar zu Buche gestanden hatten. Das Ergebnis wurde jedoch durch einmalige Belastungen von 9,89 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einer Vereinbarung zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten mit 52 US-Generalstaatsanwälten beeinträchtigt. Knapp 10 Milliarden US-Dollar sind halt auch für den Facebook-Konzern nicht gerade Peanuts. Der Abverkauf bei Tech-Titeln hält weiter an.

    Guter Start der S&P 500-Berichtssaison

    Dabei kann man insgesamt feststellen: Der S&P 500 ist auf dem besten Weg, in dieser Quartalssaison die meisten Unternehmen seit etwa vier Jahren zu verzeichnen, die ihre Umsatzprognosen übertreffen. Wobei die amerikanischen Unternehmen offenbar gut mit den Auswirkungen der aktuell schwierigen Energie- und Zollprobleme zurechtkommen. Fast 70 Prozent der Indexmitglieder, die bisher ihre Ergebnisse gemeldet haben, übertrafen laut dem „Gewinn-Tracker von Bloomberg Intelligence“ die Umsatzprognosen für das dritte Quartal. Das ist der höchste Anteil positiver Überraschungen seit der Erholung nach der Coronakrise in den letzten drei Monaten des Jahres 2021. Laut den Strategen der Deutschen Bank haben die Unternehmen die Schätzungen insgesamt um 2,4 Prozent übertroffen, gegenüber einem historischen Durchschnitt von 0,5 Prozent. „Umsatzsteigerungen korrelieren historisch gesehen gut mit Inflationsüberraschungen und spiegeln diesmal zumindest teilweise die Auswirkungen der Zölle auf die Preisgestaltung wider”, so die Deutsche Bank.

    SAP überzeugt bei Cloud-Erlösen

    Aber die Berichtssaison ist noch lang. Auch in Deutschland und Europa. Zwar hat unser Portfoliowert SAP, den wir im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value haben sehr gute Zahlen vorgelegt. Die Walldorfer haben ihre Cloud-Erlöse und das operative Ergebnis im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Der Software-Konzern schloss mehr Cloudverträge ab als von Analysten prognostiziert und zeigte sich beim Cloud-Umsatz für das Gesamtjahr zuversichtlich. Das obere Ende der Prognosespanne für das währungsbereinigte Wachstum rückt damit in Reichweite. Und auch unser Portfoliowert Deutsche Börse konnte mit starken Zahlen überzeugen, so dass der Kurs der Börsen-Aktie auf ein All-Time-High sprang. Das ist natürlich sehr erfreulich, aber wie gesagt: Die Berichtssaison ist noch lang.

     

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    Frank Fischer
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    Frank Fischer, CEO & CIO der Shareholder Value Management AG und in dieser Funktion verantwortlich für den „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“, schreibt regelmäßig über die internationalen Aktienmärkte. Als überzeugter Value-Investor hat Fischer langjährige Expertise in allen Fragen rund um Fonds, Börse, aber auch das Stiftungswesen. In seinen regelmäßigen Marktkommentaren legt er besonderes Augenmerk auf Behavioral Finance, sowie Investments in Small- und Midcap-Werte.
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    Verfasst von Frank Fischer
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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