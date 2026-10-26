Das North Bund Forum schafft tieferen Konsens für Win-Win-Schifffahrtskooperation.

PEKING, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Beim North Bund Forum 2026, das kürzlich in Shanghai stattfand, kamen rund 4.000 Teilnehmer an der North Bund zusammen, um einen tieferen Konsens für eine Win-win-Zusammenarbeit in der globalen Schifffahrt zu schaffen.

Als Vorzeigeveranstaltung für die Schifffahrtsbranche umfasste das Forum über 60 Sitzungen. Zusammen mit anderen Veranstaltungen lockte das Forum mehr als 15.000 Menschen, darunter ausländische Kollegen aus über 50 Ländern und Regionen, in die ostchinesische Metropole.

Arsenio Dominguez, Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), rief angesichts des technologischen Wandels, der Energiewende und der Herausforderungen durch komplexe geopolitische Situationen zu Widerstandsfähigkeit und Zusammenarbeit in der globalen Schifffahrtsindustrie auf.

Angesichts der zahlreichen Risiken und Herausforderungen, vor denen der globale Schifffahrtssektor derzeit steht, sollte er die praktische Zusammenarbeit vertiefen, aktiv auf Schwierigkeiten reagieren und gemeinsam für eine sichere und ungehinderte internationale Schifffahrt sorgen, erklärte Verkehrsminister Liu Wei.

Als eines der internationalen Schifffahrtszentren verfügt Shanghai über zunehmend deutliche Vorteile, die sich aus dem koordinierten Aufbau internationaler Innovationszentren für Wirtschaft, Finanzen, Handel, Schifffahrt sowie Wissenschaft und Technologie ergeben.

„Shanghai wird auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Entwicklung und Effizienzsteigerungen anstreben und mit den beteiligten Parteien zusammenarbeiten, um im Jangtse-Delta erstklassige Hafen- und Flughafencluster aufzubauen", sagte Zhu Zhongming, Bürgermeister von Shanghai.

Die Widerstandsfähigkeit der globalen Schifffahrtsindustrie beruhe stets auf der Stabilität jedes einzelnen Knotenpunkts und der Koordination aller Partner, sagte Wan Min, Vorsitzender der China COSCO Shipping Corp., Ltd., und äußerte die Erwartung, dass die beteiligten Parteien gemeinsam zum Aufbau eines effizienten, sicheren, umweltfreundlichen und intelligenten modernen globalen Schifffahrtssystems beitragen könnten.

Im Rahmen des Forums wurden Entwicklungsziele und ein Fahrplan für den grünen Schifffahrtskorridor zwischen dem Hafen Shanghai und dem Hafen Hamburg sowie Eckpunkte für den Umsetzungsplan des grünen Schifffahrtskorridors zwischen dem Hafen Shanghai und dem Hafen Melbourne vorgestellt, um die grüne Transformation der Schifffahrt zu beschleunigen.

Schiffsfinanzierung und -versicherung, das „Lebensblut" und der „Schutzschild" der Schifffahrtswirtschaft, spielen eine zunehmend wichtige Rolle als „Ballast" und „Stabilisator", erklärte Xu Lirong, Vorsitzender der China Shipowners Mutual Assurance Association.

Auf einem Unterforum veröffentlichte das Shanghai Shipping Exchange Institute, das sich noch im Aufbau befindet, neue Routenindizes im Rahmen des Shanghai Containerized Freight Index, die sieben Routen von Shanghai nach Europa abdecken, um vorgelagerte und nachgelagerte Unternehmen mit präziseren und segmentierten Frachtreferenzen und Abrechnungsbenchmarks zu versorgen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352665.html

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