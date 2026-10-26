JEFFERIES stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 307 auf 315 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals hätten die Erholung im Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) bestätigt, schrieb James Vane-Tempest am Freitag im Nachgang des Berichts des Laborkonzerns und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Stärke im LPS-Segment Lab Products & Services treibe die Jahresziele nach oben./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 283,4EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 315

Kursziel alt: 307

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

