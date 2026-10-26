JEFFERIES stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 262 auf 266 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals hätten die Erholung im Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) bestätigt, schrieb James Vane-Tempest am Freitag im Nachgang des Berichts des Laborkonzerns Sartorius und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Stärke im LPS-Segment Lab Products & Services treibe die Jahresziele nach oben./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 210,9EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 266
Kursziel alt: 262
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 266
Kursziel alt: 262
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