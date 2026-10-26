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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 44 / 2026

    Dividendentermine

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    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 44 / 2026
    Foto: Caterpillar Inc

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 44 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Oktober 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 44 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Caterpillar
    		+1,36 % 26.10.
    Paychex
    		+4,01 % 26.10.
    Townsquare Media Registered (A)
    		+11,24 % 26.10.
    Bank of New York Mellon
    		+2,19 % 26.10.
    Royal Bank of Canada
    		+3,33 % 26.10.
    Star Group
    		+5,95 % 26.10.
    Invesco Mortgage Capital
    		+17,44 % 26.10.
    KNOT Offshore Partners
    		+1,51 % 26.10.
    FVCBankcorp
    		- 26.10.
    Cibus Nordic Real Estate
    		+2,96 % 26.10.
    Caterpillar
    		+1,36 % 26.10.
    Goldman Sachs Group Depositary Shs (A)
    		- 26.10.
    Goldman Sachs Group Depositary Shs (C)
    		- 26.10.
    Royal Bank of Canada Conv Red Pfd
    		+5,65 % 26.10.
    GE Vernova
    		+0,23 % 27.10.
    Alcoa
    		+1,27 % 27.10.
    Celanese
    		+0,25 % 27.10.
    Thor Industries
    		+2,33 % 27.10.
    Protector Forsikring
    		+4,01 % 27.10.
    Bank of Queensland
    		+8,13 % 27.10.
    Wallenstam Registered (B)
    		+1,10 % 27.10.
    Clorox
    		+4,38 % 28.10.
    Prospect Capital
    		+19,43 % 28.10.
    Fastenal
    		+2,10 % 28.10.
    Entegris
    		+0,45 % 28.10.
    Antero Midstream Corporation
    		+5,30 % 28.10.
    Telia Company
    		+5,42 % 28.10.
    Commercial Metals
    		+1,17 % 28.10.
    Riley Exploration Permian
    		+5,34 % 28.10.
    Banco Santander
    		+2,96 % 29.10.
    Inditex
    		+3,44 % 29.10.
    M&G Credit Income Investment Trust GBP
    		+8,14 % 29.10.
    UPM-Kymmene
    		+6,10 % 29.10.
    Carrier Global Corporation
    		+1,42 % 29.10.
    Sylvania Platinum
    		+4,09 % 29.10.
    Hilton Food Group
    		+4,33 % 29.10.
    Supermarket Income REIT
    		+7,44 % 29.10.
    JD Sports Fashion
    		+1,17 % 29.10.
    Henderson Far East Income
    		+10,88 % 29.10.
    Balfour Beatty
    		+2,39 % 29.10.
    McBride
    		- 29.10.
    Renishaw
    		+2,41 % 29.10.
    Kier Group
    		+3,50 % 29.10.
    Whitbread
    		+3,31 % 29.10.
    Telia Company
    		+5,06 % 29.10.
    Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited Ptg.Shs
    		+8,66 % 29.10.
    Fidelity Asian Values
    		+2,82 % 29.10.
    CQS NATU/PAR VTG FPD 0.25
    		+3,53 % 29.10.
    JPMN CLAV/PAR VTG FPD 0.25
    		+4,62 % 29.10.
    Yu Group
    		+4,03 % 29.10.
    NB Bancorp
    		- 29.10.
    CQS New City High Yield Fund
    		+8,68 % 29.10.
    NWF Group
    		+4,76 % 29.10.
    Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered
    		- 29.10.
    Zoetis Registered (A)
    		+1,45 % 30.10.
    Realty Income
    		+5,61 % 30.10.
    Bank of Montreal
    		+4,26 % 30.10.
    AGNC Investment
    		+14,68 % 30.10.
    Morgan Stanley
    		+2,76 % 30.10.
    Constellation Brands (A)
    		+2,56 % 30.10.
    Ellington Financial
    		+11,78 % 30.10.
    Texas Instruments
    		+3,18 % 30.10.
    Humana
    		+1,39 % 30.10.
    Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units
    		+4,72 % 30.10.
    Freehold Royalties
    		+8,11 % 30.10.
    Cardinal Energy
    		+10,05 % 30.10.
    Four Corners Property Trust
    		+5,57 % 30.10.
    Orchid Island Capital
    		+19,51 % 30.10.
    Casey's General Stores
    		+0,38 % 30.10.
    Virtus Investment Partners
    		+5,51 % 30.10.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    		+6,68 % 30.10.
    Whitecap Resources
    		+7,36 % 30.10.
    Plains All American Pipeline
    		+8,25 % 30.10.
    AES
    		+5,53 % 30.10.
    Tanger Factory Outlet Centers
    		+3,62 % 30.10.
    Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+3,79 % 30.10.
    Enterprise Products Partners
    		+6,77 % 30.10.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    		+16,63 % 30.10.
    Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+10,38 % 30.10.
    Targa Resources
    		+2,19 % 30.10.
    Northland Power
    		+5,78 % 30.10.
    Nisource
    		+2,77 % 30.10.
    Unum Group
    		+2,26 % 30.10.
    Emera
    		+4,67 % 30.10.
    Northwest Natural Holding Company
    		+4,61 % 30.10.
    Genesis Energy Lp
    		+4,70 % 30.10.
    Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit
    		+2,60 % 30.10.
    Bird Construction
    		+3,14 % 30.10.
    Alliant Energy
    		+3,21 % 30.10.
    Atrium Mortgage Investment
    		+8,28 % 30.10.
    National Retail Properties
    		+5,76 % 30.10.
    Firm Capital Property Trust Trust Units
    		+8,48 % 30.10.
    Timbercreek Financial
    		+9,71 % 30.10.
    Firm Capital Mortgage Investment
    		+8,48 % 30.10.
    Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+9,89 % 30.10.
    Lifetime Brands
    		+4,64 % 30.10.
    Stellus Capital Investment
    		+11,76 % 30.10.
    Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,10 % 30.10.
    A.O.Smith
    		+2,04 % 30.10.
    SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+7,15 % 30.10.
    Scholastic
    		+2,52 % 30.10.
    Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,34 % 30.10.
    CT Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,07 % 30.10.
    Canadian Tire Ltd (A)
    		+2,21 % 30.10.
    Choice Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+5,32 % 30.10.
    Granite Real Estate Investment Trust
    		+4,72 % 30.10.
    CHARTWELL RETIR/SH UT
    		+3,36 % 30.10.
    First Capital Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,50 % 30.10.
    BTB Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+8,18 % 30.10.
    AGNC Investment Depositary Shs (F)
    		+14,68 % 30.10.
    Rithm Capital Fixed-to-Fltg Cum Conv Red Perp Pfd (D)
    		+7,09 % 30.10.
    PG&E 5 % Cum Pfd
    		- 30.10.
    Rithm Capital Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		- 30.10.
    First Merchants Depositary Shs (A)
    		+7,28 % 30.10.
    Boardwalk Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,97 % 30.10.
    Plaza Retail REIT
    		+7,07 % 30.10.
    BCE Cum Red Pfd (Z)
    		- 30.10.
    Primaris Real Estate Investment Trust Trust Units (A)
    		+5,73 % 30.10.
    K-Bro Linen
    		+3,36 % 30.10.
    Rithm Capital Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    		+9,49 % 30.10.
    Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,18 % 30.10.
    Bank of Montreal Conv Red Pfd Registered (B)
    		- 30.10.
    Emera Cum Reset 1st Pfd (F)
    		- 30.10.
    Rithm Capital Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		+9,97 % 30.10.
    Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+9,89 % 30.10.
    BCE 1st Pfd
    		- 30.10.
    Big Banc Split 6 % Cum Red Pfd
    		+7,74 % 30.10.
    Emera Cum Reset 1st Pfd (C)
    		- 30.10.
    Emera 4.5 % Cum Red 1st Pfd (E)
    		- 30.10.
    Sentry Select Primary Metals Registered (A)
    		+5,70 % 30.10.
    Emera Cum Reset 1st Pfd (A)
    		- 30.10.
    BCE Cum Red 1st Pfd (R)
    		- 30.10.
    BCE Cum Conv Red 1st Pfd
    		- 30.10.
    Emera Cum Conv Red Perp Pfd (H)
    		- 30.10.

    Die Dividendenrenditen in der KW 44 / 2026 reichen von +0,23 % bei GE Vernova bis +19,51 % bei der Orchid Island Capital Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 44 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 44 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Oktober 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Oktober, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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