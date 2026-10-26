JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Zur Ankündigung des neuen Audi-Werks in den USA schrieb Jose Asumendi am Montag, eine Bestätigung durch den Aufsichtsrat des Mutterkonzerns Volkswagen werde die weitere Restrukturierung innerhalb des Autokonzerns beschleunigen. Er verwies auf die mögliche Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm ab 2030. Innerhalb Europas könnte es 2027 weitere Produktionsverlagerungen geben, etwa um die Kapazitäten in der Slowakei komplett auszulasten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 69,17EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00 € , was eine Steigerung von +59,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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