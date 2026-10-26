JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
Foto: adobe.stock.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Quartalszahlen des Medizinkonzerns am 4. November liege er beim Umsatz 1,6 Prozent über dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf Augenhöhe, schrieb David Adlington am Montag. Insgesamt rechnet er mit einem freundlichen Zwischenbericht. Die Aktien hätten sich etwa von den Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der dem Wachstumspotenzial nicht gerecht werde. Fresenius bleibe sein Branchenfavorit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 46,10EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55,20
Kursziel alt: 55,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55,20
Kursziel alt: 55,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte