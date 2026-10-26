JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Quartalszahlen des Medizinkonzerns am 4. November liege er beim Umsatz 1,6 Prozent über dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf Augenhöhe, schrieb David Adlington am Montag. Insgesamt rechnet er mit einem freundlichen Zwischenbericht. Die Aktien hätten sich etwa von den Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der dem Wachstumspotenzial nicht gerecht werde. Fresenius bleibe sein Branchenfavorit./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 46,10EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55,20

Kursziel alt: 55,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,20 € , was eine Steigerung von +20,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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