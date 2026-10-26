HBM Healthcare Investments: Lycia holt 317,5 Mio. USD bei Nasdaq-IPO
Starker Börsenstart für Lycia Therapeutics: Die HBM-Beteiligung legt beim Nasdaq-Debüt um 66,7 Prozent zu – und setzt mit ihrer LYTAC-Plattform auf neue Wege in der Medizin.
Foto: adobe.stock.com
- • Lycia Therapeutics, ein Portfoliounternehmen von HBM Healthcare Investments, ist erfolgreich an der Nasdaq gestartet und wird seit dem 23. Oktober 2026 unter dem Kürzel LYCA gehandelt.
- • Beim Börsengang platzierte Lycia 17,64 Millionen neue Aktien zu je 18 US-Dollar und erzielte einen Bruttoerlös von 317,5 Millionen US-Dollar.
- • Am ersten Handelstag schloss die Aktie bei 30 US-Dollar – ein Plus von 66,7 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis.
- • HBM investierte insgesamt 13,5 Millionen US-Dollar in Lycia und hält nach dem Börsengang rund 2,2 Prozent. Zum Schlusskurs des ersten Handelstags war dieser Anteil 36,8 Millionen US-Dollar wert.
- • Lycia entwickelt mit seiner LYTAC-Plattform Wirkstoffe, die krankheitsverursachende extrazelluläre Proteine gezielt abbauen sollen. Im Fokus stehen zunächst Autoimmun-, Entzündungs- und allergische Erkrankungen.
- • Zu den führenden Wirkstoffkandidaten zählen LCA-0061 gegen Nahrungsmittelallergien und weitere allergische Erkrankungen sowie LCA-0321 gegen die für Morbus Basedow verantwortlichen Autoantikörper. Lycia hat seinen Sitz in South San Francisco und basiert auf Arbeiten der Nobelpreisträgerin Carolyn Bertozzi.
Der Kurs von HBM Healthcare Investments lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 246,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,31 % im Plus.
26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 246,50EUR das entspricht einem Plus von +0,20 % seit der Veröffentlichung.
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