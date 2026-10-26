Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 315 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Jefferies hebt Kursziel für Sartorius auf 315 Euro an
- Quartalszahlen bestätigen die Erholung im BPS-Geschäft
- Stärke im LPS-Segment treibt die Jahresziele nach oben
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 307 auf 315 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals hätten die Erholung im Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) bestätigt, schrieb James Vane-Tempest am Freitag im Nachgang des Berichts des Laborkonzerns und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Stärke im LPS-Segment Lab Products & Services treibe die Jahresziele nach oben./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 282,9 auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 258,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -8,80 %/+16,65 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 315 Euro
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sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...