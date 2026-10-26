JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 16,50 auf "Buy" Euro belassen. Vor dem Börsengang von tk accelis sei er in einer Modellrechnung auf einen Wert von 2,20 bis 3,10 Euro je Aktie für den 49-prozentigen Anteil des Industrie- und Stahlkonzerns an der Werkstoffsparte gekommen, schrieb Tommaso Castello am Sonntag. Insgesamt sieht er nach der Transaktion einen fairen Wert für Thyssenkrupp zwischen 16,80 und 18,70 Euro je Aktie./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 13,68EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tommaso Castello

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,50

Kursziel alt: 16,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

