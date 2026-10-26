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    5 Zinsentscheide, 3 Tech-Giganten: Bricht der DAX jetzt endlich aus?

    Kospi-Absturz, Öl über 114 USD

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    Diese Woche fällt die Entscheidung. Bricht der Markt aus oder droht der nächste Rückschlag? Was Sie jetzt wissen müssen.

    Für Sie zusammengefasst
    Kospi-Absturz, Öl über 114 USD - 5 Zinsentscheide, 3 Tech-Giganten: Bricht der DAX jetzt endlich aus?
    Foto: wO-ChatGPT

    Nach der Verlustwoche wagt der DAX einen vorsichtigen Neustart. Der Broker IG Markets taxierte den Leitindex vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.238 Punkte. Am Freitag hatte er 0,7 Prozent auf 25.181 Punkte verloren.

    Auf Wochensicht stand ein Minus von 1,7 Prozent. Für etwas Entspannung sorgen ein nachgebender Ölpreis und Frankreich, das einer Herabstufung entging. Doch die eigentlichen Prüfungen stehen noch bevor. Fünf große Notenbanken entscheiden diese Woche über die Zinsen. Dazu legen die Riesen der Rechenzentren ihre Zahlen vor.

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    DAX: Gefangen in der Seitwärtsrange

    "Die ersten Schnäppchenjäger wagen sich auf das Parkett", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Eine Trendwende sei das aber nicht. Von den letzten 20 Handelstagen endeten zehn im Plus und zehn im Minus.

    "Richtungsloser könnte ein Markt nicht sein."

    Halt gebe die Marke von 25.000 Punkten. Nach oben bremse die 50-Tage-Linie.

    DAX

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900Indikator:SMA 50 Tage

    Für eine Jahresendrallye fehlten positive Impulse, meint Jens Klatt von XTB. Bis dahin bleibe Sand im Getriebe. Neue Hinweise liefern die Zahlen von BASF, Deutscher Bank, Mercedes-Benz und Volkswagen im Wochenverlauf. Um 10 Uhr am Montag gibt es noch den Ifo-Geschäftsklimaindex.

    Wall Street: Die Rechenzentrumsriesen auf dem Prüfstand

    An der Wall Street deuten die US-Futures auf einen leicht freundlichen Start. Alle Augen richten sich auf Alphabet und Microsoft am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag. Was Analysten erwarten.

    Asien: Kospi im freien Fall

    In Asien bleibt die Stimmung gedrückt. Der japanische Nikkei gab nach einem Wochenminus von vier Prozent leicht nach. Der koreanische Kospi hat im Oktober bereits fast 20 Prozent verloren. Der chinesische CSI 300 fiel die elfte Woche in Folge, während in Peking das Plenum der Kommunistischen Partei beginnt. SK Hynix will am Mittwoch Maßnahmen für seine Aktionäre vorstellen. Laut einem Bericht erwägt der Chipkonzern eine Sonderdividende von rund zwölf Milliarden US-Dollar.

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    Öl: Vermittler aus Katar bremsen den Höhenflug

    Brent verbilligte sich um 1,9 Prozent auf 114,48 US-Dollar je Barrel. Katarische Vermittler waren laut Reuters am Sonntag in Teheran, um in Absprache mit den USA die Lage zu entschärfen. In der Vorwoche hatte Brent um 6,2 Prozent zugelegt und so hoch geschlossen wie seit Mitte 2022 nicht mehr. Ganz vorbei ist die Gefahr nicht. Die Huthi-Rebellen melden neue Angriffe auf saudische Pumpstationen und den Flughafen von Riad. Eine Bestätigung aus Riad gibt es nicht.

    Notenbanken: Fünf Zinsentscheide in einer Woche

    Die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan dürften die Zinsen vorerst stillhalten. Neuseeland und Kanada werden ihre Zinsen voraussichtlich anheben. Eine Zinserhöhung in den USA im Dezember gilt mit rund 80 Prozent als wahrscheinlich. Der Ausblick könnte dabei wichtiger sein als die Entscheidungen selbst, meint Chris Weston von Pepperstone.

    Anleihen und Devisen: Erleichterung über Frankreich

    Moody’s ließ die Note für Frankreich bei Aa3. Altmann nennt das eine Überraschung, denn der Ausblick ist seit einem Jahr negativ. Der Euro stieg leicht auf 1,122 US-Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt mit 4,97 Prozent deutlich unter dem Monatshoch von 5,36 Prozent.

    In Brasilien gewann Präsident Lula eine vierte Amtszeit. Herausforderer Flávio Bolsonaro erkennt das Ergebnis nicht an. Ein brasilianischer Indexfonds in Tokio brach um 15 Prozent ein.

    Gold: Erholung nach schwacher Woche

    Gold kämpft weiterhin um die wichtige Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze.

    Gold

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    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    In der Vorwoche hatte sie vier Prozent verloren. Das Edelmetall bleibe abhängig von Zinserwartungen und geopolitischen Risiken, sagt Kyle Rodda von Capital.com.

    Fazit

    Die Woche bringt die Entscheidung, ob der Markt seine Seitwärtsphase verlässt. Überzeugen Alphabet, Microsoft und Amazon, könnte das die Zweifel am Investitionsboom zerstreuen. Kündigen die Notenbanken härtere Zinsschritte an, droht dagegen neuer Druck. Wer investiert ist, hält bis dahin die Marke von 25.000 Punkten im DAX im Blick.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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