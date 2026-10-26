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    Logwin Raises 2026 Revenue and Earnings Forecast

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    Logwin AG has lifted its 2026 revenue and earnings forecasts as higher transport volumes and freight rates bolster performance across both business segments.

    Logwin Raises 2026 Revenue and Earnings Forecast
    Foto: Gelhot - picture alliance / Fotostand
    • On 26 October 2026, Logwin AG raised its full-year 2026 revenue and earnings forecasts.
    • The revenue forecast increased from EUR 1.25–1.50 billion to EUR 1.50–1.75 billion.
    • The EBITA forecast increased from EUR 70.5–86.0 million to EUR 78.5–91.0 million.
    • The revised outlook reflects higher transport volumes and increased freight rates.
    • Logwin reported positive earnings development in both business segments.
    • The updated forecast was announced by CFO Axel Steiner in an ad hoc disclosure under Article 17 of the EU Market Abuse Regulation.

    The next important date, Publication of the quarterly statement as of September 30, 2026., at Logwin is on 28.10.2026.

    The price of Logwin at the time of the news was 283,00EUR and was up +1,80 % compared with the previous day.
    14 minutes after the article was published, the price was 285,00EUR this corresponds to a plus of +0,71 % since publication.


    Logwin

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    ISIN:LU1618151879WKN:A2DR54
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