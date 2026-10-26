BARCLAYS stuft Flatexdegiro auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan am Freitag. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 22,55EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Grace Dargan
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Grace Dargan
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 44
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