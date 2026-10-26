Wichtiger Warnschuss!

Tatsächlich erreichte die Aktie gegen Ende der vergangenen Woche mit 317,20 Euro einen neuen Rekordstand. Gleichzeitig zeigten sich allerdings erste Warnzeichen: Sowohl der MACD als auch der RSI, zwei Indikatoren zur Einschätzung von Kursentwicklungen, bewegten sich in einen überkauften Bereich. Das deutet darauf hin, dass die Aktie zuletzt sehr stark gestiegen ist und die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen zunimmt.

Nachdem die Aktie der Deutschen Börse die bisherigen Höchststände aus 2025 bei 286,80 Euro überwunden hatte, gelang ihr auch der nachhaltige Sprung über das bisherige Rekordhoch von Ende August bei 291,80 Euro. Das war ein weiteres positives Signal für den Kursverlauf. Daraus ergab sich ein übergeordnetes Kursziel von 321,20 Euro.

Sollte es zu einer solchen Korrektur kommen, könnte der Kurs zunächst auf 307,80 Euro zurückgehen. Bei weiteren Verlusten wäre anschließend der Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 289,00 Euro eine mögliche nächste Anlaufstelle. Dieser Durchschnitt zeigt den mittleren Kursverlauf der vergangenen 50 Handelstage und wird von vielen Anlegern als Orientierung genutzt.

Trotz möglicher kurzfristiger Rückgänge bleibt ein Anstieg bis zum Kursziel von 321,20 Euro grundsätzlich möglich. Eine vorübergehende Korrektur wäre nach dem starken Kursanstieg nicht ungewöhnlich. Neue Käufe der Aktie erscheinen derzeit jedoch weniger attraktiv, auch wenn Anleger ihr Geld am Markt zunehmend umschichten. Wer bereits investiert ist, sollte die weitere Kursentwicklung aufmerksam verfolgen und das eigene Risiko im Blick behalten.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 307,00 Euro

Kursziel : 289,00 Euro

Renditechance via DY5PYT : 70 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN54GR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,40 - 3,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 279,262 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 279,262 Euro akt. Kurs Basiswert: 314,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,00 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5PYT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,13 - 3,21 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 343,6544 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 343,6544 Euro akt. Kurs Basiswert: 314,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 289,00 Euro Hebel: 9,73 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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