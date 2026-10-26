Geldregen hat nachgelassen

Zuletzt fiel die Aktie erneut auf ihren 200-Tage-Durchschnitt zurück. Diese Kennzahl zeigt den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 200 Handelstage und wird von vielen Anlegern zur Einschätzung des längerfristigen Trends herangezogen. Sollte der Kurs unter 107,00 US-Dollar fallen, könnte sich die Abwärtsbewegung verstärken. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis auf 98,05 US-Dollar möglich. Ein solcher Kursverlauf könnte die Aktie auch für Anleger interessant machen, die auf fallende Kurse setzen.

Die Schwäche am Edelmetallmarkt macht sich zunehmend auch bei den Minenbetreibern bemerkbar. Ein Beispiel dafür ist Newmont. Nachdem die Aktie bei 134,02 US-Dollar zweimal einen Höchststand erreicht hatte, ging es seit Ende August überwiegend abwärts. Noch lässt sich dieser relativ enge Abwärtstrend als sogenannte bullische Flagge interpretieren. Dieses Chartmuster entsteht häufig nach einem kräftigen Kursanstieg und kann auf eine spätere Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hindeuten. Ob es dazu kommt, bleibt allerdings offen.

Langfristig bestehen jedoch weiterhin Chancen auf steigende Kurse, solange der seit Januar 2025 bestehende Aufwärtstrend nicht gebrochen wird. Ein deutliches Signal für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes wäre aus technischer Sicht allerdings erst ein Anstieg über 121,40 US-Dollar.

Zusätzlichen Gegenwind für Gold und Silber könnte die Geldpolitik in den USA bringen. Sollte die Inflation wieder stärker steigen, könnte sich die amerikanische Notenbank Fed gezwungen sehen, die Zinsen länger auf einem hohen Niveau zu halten. Das wäre für Edelmetalle eine Belastung, da Gold und Silber selbst keine laufenden Zinsen abwerfen und bei höheren Zinsen für Anleger weniger attraktiv werden können.

Doch bei all den kurzfristigen Kursverlusten stellt sich eine entscheidende Frage: Sind die weltweiten Schulden plötzlich verschwunden? Haben sich die geopolitischen Krisen von selbst erledigt? Oder haben die Zentralbanken ihre Goldreserven über Nacht verkauft? Natürlich nicht.

Die aktuellen Preisrückgänge müssen daher nicht zwangsläufig bedeuten, dass die langfristigen Argumente für Gold und Silber verschwunden sind. Kurzfristig können steigende Zinsen und Gewinnmitnahmen die Preise belasten, während die weltweite Verschuldung und geopolitische Unsicherheiten langfristig weiterhin für Edelmetalle sprechen. Ein schwacher kurzfristiger Trend und grundsätzlich positive langfristige Perspektiven schließen sich also nicht aus.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 107,00 US-Dollar

Kursziel : 98,05 US-Dollar

Renditechance via DN6AP4 : 65 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Newmont Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN37MF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,47 - 1,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 92,5285 US-Dollar Basiswert: Newmont Corp. KO-Schwelle: 92,5285 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 108,87 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,56 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6AP4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,38 - 1,39 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 124,1347 US-Dollar Basiswert: Newmont Corp. KO-Schwelle: 124,1347 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 108,87 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 98,05 US-Dollar Hebel: 6,97 Kurschance: + 65 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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