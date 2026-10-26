Almonty Industries, Zip & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Bill Sikes - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Copper One Resources
|💬
|📰
|🥈
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
|🥉
|Antimony Resources
|💬
|📰
|Moderna
|💬
|📰
|CoreWeave Registered (A)
|💬
|📰
|Nebius Group Registered (A)
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|44
|💬
|📰
|🥈
|Borussia Dortmund
|24
|💬
|📰
|🥉
|BioNTech
|21
|💬
|📰
|Vonovia
|20
|💬
|📰
|Atos Group
|12
|💬
|📰
|Uranium Energy
|11
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Zip
|+13,13 %
|💬
|📰
|🥈
|Terra Drone Corporation
|+10,23 %
|💬
|📰
|🥉
|Vulcan Energy Resources
|+9,48 %
|💬
|📰
|🟥
|Petroleo Brasileiro - Petrobras
|-16,33 %
|💬
|📰
|🟥
|Inter & Company Incorporation
|-18,82 %
|💬
|📰
|🟥
|XP Incorporation Registered (A)
|-22,65 %
|💬
|📰
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Copper One Resources
Wochenperformance: -23,41 %
Wochenperformance: -23,41 %
Platz 1
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +39,95 %
Wochenperformance: +39,95 %
Platz 2
Antimony Resources
Wochenperformance: -11,86 %
Wochenperformance: -11,86 %
Platz 3
Moderna
Wochenperformance: -10,30 %
Wochenperformance: -10,30 %
Platz 4
CoreWeave Registered (A)
Wochenperformance: -17,06 %
Wochenperformance: -17,06 %
Platz 5
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -11,09 %
Wochenperformance: -11,09 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -9,20 %
Wochenperformance: -9,20 %
Platz 7
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +0,66 %
Wochenperformance: +0,66 %
Platz 8
BioNTech
Wochenperformance: +2,43 %
Wochenperformance: +2,43 %
Platz 9
Vonovia
Wochenperformance: +1,33 %
Wochenperformance: +1,33 %
Platz 10
Atos Group
Wochenperformance: +4,23 %
Wochenperformance: +4,23 %
Platz 11
Uranium Energy
Wochenperformance: -7,51 %
Wochenperformance: -7,51 %
Platz 12
Zip
Wochenperformance: -21,07 %
Wochenperformance: -21,07 %
Platz 13
Terra Drone Corporation
Wochenperformance: -0,10 %
Wochenperformance: -0,10 %
Platz 14
Vulcan Energy Resources
Wochenperformance: +0,41 %
Wochenperformance: +0,41 %
Platz 15
Petroleo Brasileiro - Petrobras
Wochenperformance: -14,43 %
Wochenperformance: -14,43 %
Platz 16
Inter & Company Incorporation
Wochenperformance: +5,98 %
Wochenperformance: +5,98 %
Platz 17
XP Incorporation Registered (A)
Wochenperformance: +2,39 %
Wochenperformance: +2,39 %
Platz 18
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