Silber konsolidiert fast unverändert 53,84 USD
Silberpreis
Silberpreis stabil bei 53,84 USD, Veränderung nur -0,08 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,47 %
|1 Monat
|-16,31 %
|3 Monate
|-8,10 %
|1 Jahr
|+10,80 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 22,99152USD. Heute steht er bei 53,84USD. Das Investment wäre auf 11.709,6USD gewachsen – eine Steigerung von +134,19 %.
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|325,00EUR
|-0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,80EUR
|-0,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|223,24EUR
|-0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|272,98EUR
|-0,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|78,42EUR
|-1,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|446,68EUR
|-0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|341,36EUR
|-0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,11EUR
|-0,05 %
|Long
|1
|0,00
|115,25EUR
|-0,13 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,965EUR
|-0,20 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.