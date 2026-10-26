Silber konsolidiert fast unverändert 53,84 USD

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Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,47 % 1 Monat -16,31 % 3 Monate -8,10 % 1 Jahr +10,80 %

Ohne größere Ausschläge pendelt der Silberpreis um 53,84. Die Veränderung vonbleibt vernachlässigbar.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 22,99152USD. Heute steht er bei 53,84USD. Das Investment wäre auf 11.709,6USD gewachsen – eine Steigerung von +134,19 %.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.