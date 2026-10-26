Steht Idahos Silberbergbau vor einem neuen Boom?

Im historischen Silver Valley in Idaho gehen alte Silberminen wieder an den Start. In und um alte Minenstandorte läuft die Exploration auf Hochtouren: Die Renaissance des Silberbergbaus am Clearwater River ist real.

Der Silberexplorer Silver Hammer Mining (ISIN: CA8277331069, WKN: A3C4PX) steht kurz vor dem Start eines Explorationsprogramms auf dem Projekt Silver Strand - eine ehemals produzierende Silbermine im historischen Idaho Silver District etwa 39 Kilometer (24 Meilen) östlich von Coeur d’Alene. Geplant und genehmigt sind Oberflächenbohrungen über bis zu 2.438 Bohrmeter in maximal acht Bohrungen.

Das Programm soll den Bereich im Streichen der historischen Untertagearbeiten der Mine testen und gleichzeitig prioritäre geophysikalische Anomalien anvisieren. Diese könnten Hinweise auf bislang unbekannte Mineralisierungszonen liefern.

„Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus bestehenden Untertagearbeiten, bekannter Mineralisierung und interessanten Explorationszielen eine hervorragende Grundlage für eine erneute Exploration bietet“, sagt CEO Peter A. Ball.

Idaho entstaubt seine alten Silberminen

Die Suche nach Silber ist im nördlichen Idaho derzeit ein verbreitetes Phänomen – ganz besonders im Umfeld historischer Minen wie Silver Strand. Idaho blickt auf eine lange Historie des Silberbergbaus zurück – vor allem im Silver Valley, auch bekannt als Coeur d’Alene District.

Von 1860 bis 1875 kam es zu einem Goldrausch, nachdem Goldsucher im Orofino Creek, einem Nebenfluss des Clearwater River, erfolgreich waren. Nach dem Fund von Gold- und Silbervorkommen in den Coeur d'Alene Mountains und der Eröffnung der Northern Pacific Railroad im Jahr 1883 strömten erneut Edelmetallsucher in die Region.

Nun erlebt der Bundesstaat einen weiteren, durch Silber angetriebenen Aufschwung. Die Silberbergbauunternehmen in Nord-Idaho erwarten, von schnelleren Genehmigungsverfahren und einer gestiegenen Nachfrage zu profitieren, seit der US Geological Survey das Edelmetall Ende letzten Jahres in seine Liste der kritischen Mineralien für 2025 aufgenommen hat.

„Die Nachfrage nach Silber ist über die Jahre stetig gestiegen, nicht nur als Rohstoff, sondern auch als strategischer Werkstoff und wichtiges Produktionsmaterial in der Industrie. Mit steigender Nachfrage sinkt daher auch das Angebot“, erklärt Benjamin Davenport, Executive Vice President der Idaho Mining Association.