Superteam Wheels geht offizielle Partnerschaft mit RACEIT (COMERTECH RACEIT, S.L.) zur Expansion in Europa ein.

BARCELONA, Spanien, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels expandiert weiter in ganz Europa. Wir freuen uns, unsere neue Partnerschaft mit COMERTECH RACEIT, S.L. (Markenname: RACEIT / RaceIt.cc), einem in Barcelona ansässigen Spezialisten für Rennradprodukte, bekannt zu geben.

Durch diese Kooperation erhalten spanische Radfahrer Zugang zum gesamten Carbonlaufradsortiment von Superteam Wheels, mit lokalem Lagerbestand in Barcelona, schneller Lieferung, spanischsprachigem technischem Support und einem kompletten lokalen Kundendienst, der vom RACEIT-Team abgewickelt wird.

Betrieben von Administrator Marc Naveira (Website: raceit.cc | Instagram: @raceit.cc), RACEIT fungiert als offizieller Importeur von Superteam Wheels für Spanien. Es übernimmt die volle Produktverantwortung gegenüber den Endkunden. Sämtliche Logistik-, technische Hilfs-, Garantie- und Rückgabeanfragen werden vom Lager in Barcelona aus bearbeitet, ohne dass unerwartete Zollgebühren oder versteckte Kosten anfallen. Kunden erhalten individuelle Beratung zur Radkompatibilität und Montageprüfung.

Lokale Dienstleistungen für spanische Käufer

Direktversand ab Lager Barcelona per Correos Express für eine schnelle landesweite Lieferung. Die komplette Garantieabwicklung erfolgt aus einer Hand durch RACEIT in direkter Abstimmung mit Superteam Wheels. Rückgabe und Umtausch von fabrikneuen, unmontierten Produkten ohne Kassetten, Bremsscheiben oder Reifen; Rückerstattungen erfolgen über die ursprüngliche Zahlungsmethode. Technische Beratung in spanischer Sprache, einschließlich Reparaturunterstützung außerhalb der Garantiezeit.

„Mit Superteam Wheels wollen wir spanischen Radfahrern die Möglichkeit geben, Hochleistungslaufräder mit dem Vertrauen eines lokalen Käufers zu genießen: Lagerbestand in Barcelona, schnelle Logistik, muttersprachlicher Service und eine umfassende Garantieabwicklung durch unser Team."

— Marc Naveira, Administrator von RACEIT

Superteam Wheels wurde 2015 gegründet und entwickelt UCI-zugelassene, hochwertige Carbon-Rennrad- und Gravel-Laufräder, denen weltweit über 100.000 Radfahrer vertrauen. Spanische Radfahrer können jetzt unser gesamtes Sortiment über RACEIT erwerben und sich so den Aufwand des grenzüberschreitenden Einkaufs ersparen.

Wir sind weltweit aktiv auf der Suche nach regionalen Vertriebspartnern. Interessierte Partner können uns über unsere offizielle Website kontaktieren: https://superteamwheels.com/

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