RBC stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 400 auf 375 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In absoluten Zahlen habe der Luftfahrt- und Rüstungskonzern im dritten Quartal einen starken Umsatz verzeichnet, schrieb Ken Herbert am Freitag. Die Aktie sei jedoch unter Druck geraten, da die Jahresziele nicht nach oben korrigiert worden seien. Er passte seine Prognosen an die höheren Investitionen an, betrachtet Safran allerdings weiterhin als attraktiv./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:08 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 276,2EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 375

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

