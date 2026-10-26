SpaceX macht 40 Milliarden für KI-Ausbau mobil

Elon Musk treibt den Ausbau des KI-Geschäfts von SpaceX mit einer gewaltigen Finanzierung voran. Wie Musk am Sonntag auf X mitteilte, habe das Unternehmen eine Fremdfinanzierung über 40 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das Geld soll vor allem in leistungsstarke Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia fließen, die für den Betrieb moderner KI-Systeme benötigt werden.

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Nach Musks Angaben besteht die Finanzierung überwiegend aus vorzeitig rückzahlbaren Schuldtiteln. Die damit finanzierten Grafikprozessoren sollen im ersten und zweiten Quartal 2027 geliefert werden. Für das laufende Quartal erwartet Musk deshalb noch keine wesentlichen Auswirkungen.

Laut Bloomberg sollen die Schulden über eine eigens gegründete Zweckgesellschaft aufgenommen werden, um die Bilanz von SpaceX nicht zusätzlich zu belasten. Damit will das Unternehmen seine gute Bonitätseinstufung im Investment-Grade-Bereich sichern.

Die Gespräche werden Bloomberg zufolge von Goldman Sachs geführt. Zu den potenziellen Investoren zählen Apollo Global Management und der Vermögensverwalter Pimco. Die von Apollo unterstützte Atlas SP soll die Zweckgesellschaft verwalten.

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Musk erwartet Pleitewelle in der KI-Branche

Während SpaceX seine KI-Infrastruktur massiv ausbauen will, warnt Musk vor einem Zusammenbruch zahlreicher Wettbewerber.

Seiner Einschätzung nach haben sich die Kreditmärkte für Unternehmen ohne nennenswerte Einnahmen außerhalb ihrer KI-Rechenzentren inzwischen nahezu verschlossen.

Besonders betroffen seien Neocloud-Anbieter, die spezialisierte Rechenleistung für künstliche Intelligenz vermieten. Von den mehr als 200 Unternehmen dieser Kategorie dürften laut Musk nur wenige langfristig überleben. Er rechnet mit zahlreichen Pleiten und einer massiven Konsolidierung der Branche.

Auch SpaceX bekommt die angespannte Lage an den Kreditmärkten zu spüren. Die Kosten für Kreditausfallversicherungen auf die Schulden des Unternehmens erreichten am Freitag mit 266 Basispunkten einen Rekordwert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



