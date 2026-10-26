🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    SpaceX macht 40 Milliarden für KI-Ausbau mobil

    Für Nvidia-Chips

    501 Aufrufe 501 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX sichert sich laut Elon Musk 40 Milliarden US-Dollar für KI-Chips von Nvidia. Gleichzeitig warnt Musk vor einer Pleitewelle in der KI-Branche.

    Für Sie zusammengefasst
    Für Nvidia-Chips - SpaceX macht 40 Milliarden für KI-Ausbau mobil
    Foto: Reginald Mathalone - NurPhoto

    Elon Musk treibt den Ausbau des KI-Geschäfts von SpaceX mit einer gewaltigen Finanzierung voran. Wie Musk am Sonntag auf X mitteilte, habe das Unternehmen eine Fremdfinanzierung über 40 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das Geld soll vor allem in leistungsstarke Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia fließen, die für den Betrieb moderner KI-Systeme benötigt werden.

    Milliarden für Nvidias KI-Chips

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    198,38€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    224,44€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach Musks Angaben besteht die Finanzierung überwiegend aus vorzeitig rückzahlbaren Schuldtiteln. Die damit finanzierten Grafikprozessoren sollen im ersten und zweiten Quartal 2027 geliefert werden. Für das laufende Quartal erwartet Musk deshalb noch keine wesentlichen Auswirkungen.

    Laut Bloomberg sollen die Schulden über eine eigens gegründete Zweckgesellschaft aufgenommen werden, um die Bilanz von SpaceX nicht zusätzlich zu belasten. Damit will das Unternehmen seine gute Bonitätseinstufung im Investment-Grade-Bereich sichern.

    Die Gespräche werden Bloomberg zufolge von Goldman Sachs geführt. Zu den potenziellen Investoren zählen Apollo Global Management und der Vermögensverwalter Pimco. Die von Apollo unterstützte Atlas SP soll die Zweckgesellschaft verwalten.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

     

    Musk erwartet Pleitewelle in der KI-Branche

    Während SpaceX seine KI-Infrastruktur massiv ausbauen will, warnt Musk vor einem Zusammenbruch zahlreicher Wettbewerber.

    Seiner Einschätzung nach haben sich die Kreditmärkte für Unternehmen ohne nennenswerte Einnahmen außerhalb ihrer KI-Rechenzentren inzwischen nahezu verschlossen.

    Besonders betroffen seien Neocloud-Anbieter, die spezialisierte Rechenleistung für künstliche Intelligenz vermieten. Von den mehr als 200 Unternehmen dieser Kategorie dürften laut Musk nur wenige langfristig überleben. Er rechnet mit zahlreichen Pleiten und einer massiven Konsolidierung der Branche.

    Auch SpaceX bekommt die angespannte Lage an den Kreditmärkten zu spüren. Die Kosten für Kreditausfallversicherungen auf die Schulden des Unternehmens erreichten am Freitag mit 266 Basispunkten einen Rekordwert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Für Nvidia-Chips SpaceX macht 40 Milliarden für KI-Ausbau mobil SpaceX sichert sich laut Elon Musk 40 Milliarden US-Dollar für KI-Chips von Nvidia. Gleichzeitig warnt Musk vor einer Pleitewelle in der KI-Branche.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     