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    DAX weiter unentschlossen – Keine leichte Kost für Anleger

    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Der DAX wird zum Start in die neue Woche bei rund 25 200 Punkten erwartet.

    Die Anleger hatten in der vergangenen Woche einige schwere Brocken zu verdauen, doch die Kost dürfte auch in den kommenden Tagen kaum leichter werden. Die anhaltend hohen Energiepreise, wachsende Inflationsängste und zunehmende Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen bilden einen gefährlichen Mix für die Börse.

    Besonders die Energiepreise bleiben ein erheblicher Belastungsfaktor. Schon in den vergangenen Wochen haben sie deutliche Spuren bei den Erzeuger- und Verbraucherpreisen hinterlassen. Sollte sich der Trend fortsetzen oder sogar beschleunigen, wächst der Druck auf die Notenbanken, mit weiteren Zinserhöhungen gegenzusteuern. Steigende Anleiherenditen würden Aktien zusätzlich unter Druck setzen. Die Börsen müssen sich damit auf eine unangenehme Kombination einstellen: Die Inflation könnte die Zinsen länger hoch halten, während sie gleichzeitig die Kaufkraft der Verbraucher und die Gewinne der Unternehmen belastet.

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    Im Technologiesektor richtet sich der Blick zunehmend auf die Wirtschaftlichkeit des KI‑Booms. Die Anleger zweifeln nicht mehr grundsätzlich am Potenzial künstlicher Intelligenz, sondern fragen immer lauter nach der Rendite der gewaltigen Infrastrukturinvestitionen. Antworten darauf könnte die neue Berichtswoche liefern. Mit Amazon, Alphabet und Microsoft öffnen gleich mehrere Schwergewichte ihre Bücher. Ihre Zahlen und vor allem die Ausblicke auf die weiteren Investitionsausgaben dürften maßgeblich darüber entscheiden, ob die zuletzt dominierenden Gewinnmitnahmen anhalten oder die Anleger wieder Vertrauen in die hohen Bewertungen fassen.

    Zum Wochenauftakt steht zudem der ifo-Geschäftsklimaindex im Mittelpunkt. Für den DAX zeichnet sich aus technischer Sicht eine Handelsspanne zwischen 25 000 und 25 350 Punkten ab. Die psychologisch wichtige Marke von 25 000 Punkten bleibt damit in Reichweite. Ohne eine Entspannung bei den Inflationsrisiken oder überzeugende Unternehmenszahlen dürfte es dem deutschen Leitindex schwerfallen, sich nachhaltig von diesem Niveau nach oben abzusetzen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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