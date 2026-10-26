DAX weiter unentschlossen – Keine leichte Kost für Anleger

Besonders die Energiepreise bleiben ein erheblicher Belastungsfaktor. Schon in den vergangenen Wochen haben sie deutliche Spuren bei den Erzeuger- und Verbraucherpreisen hinterlassen. Sollte sich der Trend fortsetzen oder sogar beschleunigen, wächst der Druck auf die Notenbanken, mit weiteren Zinserhöhungen gegenzusteuern. Steigende Anleiherenditen würden Aktien zusätzlich unter Druck setzen. Die Börsen müssen sich damit auf eine unangenehme Kombination einstellen: Die Inflation könnte die Zinsen länger hoch halten, während sie gleichzeitig die Kaufkraft der Verbraucher und die Gewinne der Unternehmen belastet.

Die Anleger hatten in der vergangenen Woche einige schwere Brocken zu verdauen, doch die Kost dürfte auch in den kommenden Tagen kaum leichter werden. Die anhaltend hohen Energiepreise, wachsende Inflationsängste und zunehmende Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen bilden einen gefährlichen Mix für die Börse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Technologiesektor richtet sich der Blick zunehmend auf die Wirtschaftlichkeit des KI‑Booms. Die Anleger zweifeln nicht mehr grundsätzlich am Potenzial künstlicher Intelligenz, sondern fragen immer lauter nach der Rendite der gewaltigen Infrastrukturinvestitionen. Antworten darauf könnte die neue Berichtswoche liefern. Mit Amazon, Alphabet und Microsoft öffnen gleich mehrere Schwergewichte ihre Bücher. Ihre Zahlen und vor allem die Ausblicke auf die weiteren Investitionsausgaben dürften maßgeblich darüber entscheiden, ob die zuletzt dominierenden Gewinnmitnahmen anhalten oder die Anleger wieder Vertrauen in die hohen Bewertungen fassen.

Zum Wochenauftakt steht zudem der ifo-Geschäftsklimaindex im Mittelpunkt. Für den DAX zeichnet sich aus technischer Sicht eine Handelsspanne zwischen 25 000 und 25 350 Punkten ab. Die psychologisch wichtige Marke von 25 000 Punkten bleibt damit in Reichweite. Ohne eine Entspannung bei den Inflationsrisiken oder überzeugende Unternehmenszahlen dürfte es dem deutschen Leitindex schwerfallen, sich nachhaltig von diesem Niveau nach oben abzusetzen.

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