Stabilisierungsversuch

Es ist eigentlich wegen der EU Investmentrichtlinie. Normale Fonds und ETFs in Europa müssen extrem strenge Diversifikationsregeln erfüllen (z. B. die 5/10/40-Regel: Ein einzelner Vermögenswert darf fast nie mehr als 10 % des Fonds ausmachen). Ein börsennotierter Fonds, der fast nur aus einer Assetklasse (wie Bitcoin) und einer Treasury-Strategie besteht, bekommt in Europa keine Zulassung als Publikumsfonds.

Außer die Telekom,die baute so ein Konstrukt oder etwa so ähnlich und dann müsen Rücklagen gebildet werden. Und wenn die dann weg sind gehts auch nicht mehr.





Das Großkapital dagegen hat die Probleme nicht,für die gelten die Vorschriften nicht, sie nutzen Alternative Investmentfonds für die der kleinanleger keinen Zugang hat.





Sie bauen sich einfach ihre eigenen Treasury-Vehikel. Es wird eine GmbH. gegrüntet, Es werden Strive gekauft und in der GmbH .wird dann bei der Ausschüttung keine Abgeltungssteuer abgezogen. Nach einem Jahr wird die Bilanz dem Finanzamt gemeldet und es wird nicht Doppelbesteuert. Und in der GmbH sind dann die Gewinne fast steuerfrei.

Aber dass sowas für normale Leute angeboten wird ist wegen der EU-Regulierung nicht möglich da Anleger geschützt werden müssen.





Es werden zwar Produkte auf einzelne Kryptowährungen angeboten,zulässig ist dies aber auch nur weil der ETC oder ETP eine Inhaberschuldverschreibung darstellt.Ein ETF oder Fonds darf das nicht weil er als Sondervermögen zählt und darf daher nicht nur 1 Asset halten. Würde man nun so eine Strivekonstruktion mit einem ETC nachbauen hätte man das Problem dass Ausschüttungen und Erträge daraus mit dem persönlichen Steuersatz voll versteuert würden.