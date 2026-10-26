BARCLAYS stuft Safran auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 390 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Investitionen lägen 2027 und 2028 zwar klar über den bisherigen Erwartungen, schrieb Milene Kerner am Freitag. Der Kurseinbruch sei aber eine viel zu hohe Quittung. Sie bleibt sehr optimistisch, rechnet aber nicht mit einer sehr raschen Neubewertung./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 21:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 275,9EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Milene Kerner

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 390

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

